竹東林場建築群新展開幕 探索林業歷史與生物多樣性

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竹東林場建築群全新特展以「認識竹東鄰近的生態與歷史」為主軸，解說員為小朋友介紹竹東山區常見的「老鷹」。（記者彭新茹攝）

（另開新視窗）

記者彭新茹／新竹報導

竹東曾是臺灣早期林業的重鎮之一，近年也成為民眾週末出遊野營的中繼站，位於竹東林場建築群內的全新特展，即日起正式對外開放，邀請民眾一同走入這片林業記憶的現場，認識竹東及鄰近地區的生物多樣性與林業歷史，了解竹東地區得天獨厚的地理特色與人文魅力。

林保署新竹分署十一日舉行開幕儀式，分署長夏榮生及來賓一起為中正路上的全新入口設計揭牌。這座設計醒目、適合打卡留念的新地標，未來將持續佇立於街頭，提醒每位路過的民眾與遊客「竹東林業建築群就在這裡！」，同時宣告特展揭開序幕。

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新竹分署表示，此次展覽以「認識竹東鄰近的生態與歷史」為主軸，帶領民眾一同認識竹東鄰近地區的生物多樣性，並了解林業的發展歷程，展現出竹東地區由開發林業資源邁向生態永續的重要轉變。

特展將帶領民眾走入林業記憶的歷史現場，更首度展示與陽明交通大學合作開發的「竹東林業知識圖譜資料庫網站」與全新互動式教案，期待竹東林業歷史為多元運用及傳承。除了林業歷史脈絡的介紹，展覽更深入呈現新竹地區豐富的生物多樣性，以及近年來林業及自然保育署推動的「生態給付」理念與實踐方式。

展覽期間也將舉辦多場系列活動，包括生態體驗導覽、DIY手作等，內容豐富多元，適合全年齡層參與，歡迎民眾一同前來感受這片承載竹東林業榮光的土地，如何持續在山林之間寫下新的篇章。