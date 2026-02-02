竹東林業聚落建築群迎新春，七日將舉辦名家揮毫贈春聯及創意手作體驗，歡迎民眾踴躍參加。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

林業及自然保育署新竹分署所轄竹東林業聚落建築群，自第一期修復工程完成並開放參觀以來，已逐步成為地方認識林業歷史與親近林業文化的重要場域。透過歷年展覽與活動的累積，竹東林業聚落建築群不僅保存伐木與運輸的產業記憶，也持續以嶄新的策展方式，與民眾分享林業轉型與永續發展的成果。

新竹分署表示，去年底甫落幕的「?噹?噹到竹東，竹東林業探索展」，以林業鐵道意象為引，串聯竹東林場的歷史脈絡與未來想像，吸引眾多親子與民眾前來參觀，在互動體驗中重新認識竹東作為林業重鎮的重要地位。隨著農曆新年即將到來，新竹分署延續場域活化精神，將於七日農曆春節前夕辦理迎春活動，邀請民眾走進林場老屋，在藝術活動與年味中迎接嶄新的一年。

廣告 廣告

新竹分署指出，迎接象徵奔放與活力的馬年，新竹分署再度邀請書法名家謝瑞煌大師團隊，七日上午十點在竹東林場建築群現場揮毫，免費贈送春聯，與民眾一同迎新送舊；除上午名家揮毫贈春聯外，當日下午亦有新春手作體驗，邀大小朋友一同創意剪紙與手繪紅包袋。

新竹分署表示，期盼透過溫馨多元的活動內容，延續竹東林場作為公共文化空間的角色，讓民眾在年節時分走入林場、親近歷史，也在傳統書藝與林業場域的交會中，感受「林業生活」的溫度與延續。