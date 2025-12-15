竹東樂齡學習優質中心勇奪教育部三大獎 團體特優展現終身學習實力

▲竹東樂齡學習優質中心志工與夥伴大合照，展現團隊凝聚力與滿滿活力。

【記者 李宏燁／新竹縣 報導】教育部辦理的「第七屆樂齡教育獎」日前公布得獎名單，竹東樂齡學習優質中心表現亮眼，一舉拿下三項重要獎項肯定，不僅榮獲全國最高榮譽「樂齡教育團體獎—特優」，更同時抱回「教學優良講師獎」與「志工奉獻獎」，充分展現竹東樂齡在課程創新、教學專業與志工服務等面向的深厚實力與整體能量，成為全國樂齡教育的標竿典範。

其中竹東樂齡學習優質中心以長期深耕在地、結合社區資源與持續創新課程內容，獲評審高度肯定，勇奪「樂齡教育團體獎—特優」。中心近年以「活力與創新」作為發展核心，透過跨領域課程設計，從原本的 A＋B 多元學習模式，逐步發展為 A＋B＋C 的創新整合，將健康促進、藝術美感、數位學習與生活實踐相互結合，打造符合銀髮族需求且充滿樂趣的學習環境，讓長者在學習中持續成長、自在參與。

廣告 廣告

▲榮獲教學優良講師獎的魏士翔老師，展現樂齡教育多元創新的教學樣貌。

在教學表現方面，榮獲「教學優良講師獎」的魏士翔老師，以豐富教學經驗與高度親和力深受學員喜愛。其課程善用沉浸式學習與跨領域教學設計，引導長者在互動中培養自信與學習動機，不僅提升學習成效，更讓課堂充滿歡笑與成就感，成為中心教學品質的重要支柱。

此外，長期默默付出的志工力量同樣受到肯定。榮獲「志工奉獻獎」的湯寶蓮女士，多年來全心投入中心各項服務工作，從活動籌劃、行政協助到學員陪伴皆親力親為，以細膩關懷與專業態度，成為學員最溫暖的依靠，也讓樂齡學習場域更具人情味與凝聚力。

▲湯寶蓮女士獲頒「志工奉獻獎」，以無私付出展現竹東樂齡的志工力量。

值得一提的是，竹東樂齡學習優質中心亦積極推動在地文化傳承，近期結合客家文化精神，規劃木屐舞傳承課程，讓長者透過肢體律動認識地方文化，將學習延伸至生活與社區，實踐「在地學習、世代共好」的理念。

▲在114年祖父母節舞台上大放光彩，竹東樂齡學習優質中心演出後開心合照留念。

中心主任表示，此次同時獲得團體與個人三項大獎，是對整個團隊、講師、志工及社區夥伴共同努力的最大肯定。未來，竹東樂齡學習優質中心將持續以創新為動力，深化課程品質與社區連結，陪伴長者在人生不同階段持續學習、自在生活，讓樂齡教育成為點亮人生的重要力量。（圖：竹東樂齡學習優質中心提供）