竹東生育獎勵金升級版元旦上路 首胎3萬連領2年竹縣最高

新竹縣竹東鎮公所為催生，提案經代表會審議通過生育獎勵金發放作業實施要點，首胎3萬元且可連領2年，明年元月1日起實施。(記者廖雪茹攝)

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹東鎮公所為「催生」，研擬升級版的生育獎勵金，經鎮民代表會審議通過，新生兒父或母設籍並繼續居住滿6個月以上，首胎即可申請3萬元獎勵金，且連領2年共領6萬，第二胎共8萬、第三胎以上共10萬，獎勵金額為全縣13鄉鎮市最高，2026年1月1日正式實施，另可同時申請新竹縣政府新生兒營養補助金及中央1胎10萬元。

鎮長郭遠彰表示，竹東雖已躍升全國人口最多的鎮，但目前為9萬7900多人，尚未能突破10萬大關；為提升生育率，增進婦幼福利、促進人口成長，公所依據地方制度法制定「新竹縣竹東鎮生育獎勵金發放作業實施要點」，明年編列2004萬元預算，預估受惠人數501人。在代表會全力支持下，該要點上週經定期大會審議通過。

廣告

該要點放寬初次的申請資格，父、母其中一方設籍並繼續居住竹東鎮滿6個月以上(以新生兒出生日期回溯計算)，新生兒在明年1月1日到12月31日間出生，並辦妥出生登記，且至申請當時未曾遷出者。若是符合初次獎勵金資格並已完成請領的續發，則父、母其中一方須設籍並繼續居住竹東鎮滿1年以上。

符合生育獎勵金資格者，第一名子女3萬元、第二名子女4萬元、第三名以上子女5萬元。申請人應於新生兒出生(續發則是1足歲)次日起3個月內，檢附國民身分證正本、印章及郵政儲金簿存摺封面影本、3個月內且含詳細記事的戶口名簿或戶籍謄本等文件並填具申請書，向公所提出申請，逾期視同放棄。

公所主秘黃至銓說明，若首胎為雙胞胎，等於是第一和第二名子女同時申請，首年7萬元，2年合計可領14萬元；三胞胎以上者，以此類推。

