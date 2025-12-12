竹東男曝屍荒野！遺體腐敗難辨 警靠「這招」讓他回家

警方在一具嚴重腐敗遺體身上找到一截指皮，成功找出遺體身分。（示意圖／pexels）





新竹縣竹東鎮9日發現一具嚴重腐敗的男屍，遺體狀況慘烈，因為在戶外曝曬多天導致皮膚潰爛、全身軟組織幾乎都脫落，外觀根本難以辨認。警方最終靠著一截「薄的像紙皮」的右手食指，終於成功查出身分，讓這名男子的家屬能認領遺體，也安排今（12）日將解剖來釐清死因。

事件發生在9日，竹東一名路人發現野狗向草叢深處跑，跟著走進草叢查看，就發現這具嚴重腐敗的遺體，嚇到馬上報警。警方初步勘驗現場結果，既沒有發現打鬥跡象、遺體也未有明顯外傷，但現場也沒有找到可辨識遺體身分的證物。

竹東分局勘驗時發現，遺體腐敗程度實在太深、皮膚大片脫落、肢體乾癟，身上可辨識的衣物也有限，鑑識身分一度陷入瓶頸，但檢警發現遺體右手食指雖然高度腐敗，還殘留了一層可以辨識的指皮，連忙聯繫鑑識組重建並比對指紋。

鑑識組成功截取出可以比對的指紋紋線，更因為死者曾入監服刑，監獄內有完整指紋檔案，比對出正確相符的資料，通知家屬來辨識遺體，確認遺體身分後，因為初步判定沒有他殺因素，於今日安排解剖釐清男子真正死因。

