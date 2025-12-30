竹東社區歲末祝福 有機地瓜暖入心坎

新竹慈濟志工在竹東共修處舉辦社區歲末祝福，除了有靜思精舍法師送祝福，還有慈濟志工自己種植的有機地瓜，煮成地瓜湯點心，讓參與的民眾，志工，暖心暖胃。

由長者及法親家人，組成的合唱團，藉由歌唱凝聚情感，也為歲末祝福，帶來溫馨氛圍。慈濟在新竹竹東舉辦2場活動，靜思精舍法師，送上福慧紅包，代表上人的祝福。

靜思精舍 德𦔔法師：「邀請大家能夠一起來，共同虔誠地祈禱 發願，然後祈求就是能夠，大家能夠共聚善念。」

戶外冷颼颼，暖心暖胃的地瓜湯，是志工的心意，更是一分關懷。

民眾 郭素明：「感覺很溫暖 ，然後每次參加歲末祝福，都是滿滿地感動。」

民眾 范鍾春妹：「很好喝 很好喝 真的我很喜歡喝，他(志工)說沒有賣，全部都是拿來慈濟那些，都是送人吃這樣 很有愛心。」

地瓜，是彭木興退休後，回到老家，接手農地，今年的大豐收。

慈濟志工 彭木興：「我盡我自己的能力，不要把老人家留下來的土地浪費掉，只要能種(植)的 我一定種。」

蔬果捐出護持弘法利生，善念也在人群中傳播擴散。

