竹東竹信醫院 新竹縣醫事巷弄長照站新據點

新竹縣府表示，長照3.0計畫的核心特色在打造「社區共融照顧圈」，用廣設基層社區據點，串聯各類長照服務資源。(記者黃美珠攝)

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣的社區長照服務網絡又新增1處醫事C據點(醫事巷弄長照站)，也就是位於竹東鎮的竹信醫院，從今年起成為社區的醫事巷弄長照站，服務竹東地區長輩，成為全縣醫事C據點的第16處，有助擴大社區的長照照顧量能。

縣府高齡長照處長許瑜庭說，長照3.0計畫的核心特色在打造「社區共融照顧圈」，用廣設基層社區據點，串聯各類長照服務資源，並以多元管道支持社區自主發展，使長照服務更貼近生活，讓家庭照顧負擔得以減輕。

醫事C據點是由具醫療專業背景的單位設置，診所、衛生所、護理之家、藥局以及各類治療所等都符合開設的資格，他們提供社區長輩預防或延緩失能的課程、共餐服務、健康促進活動以及其他專業諮詢等，讓醫療專業與社區照顧結合，使醫療資源融入社區照顧體系內，使健康、亞健康以及輕中度失能或失智的長者獲得多元又就近的便利服務。

不過，因為醫事C據點在新增與推動過程中挑戰不少，其中因需兼顧原有醫療業務和長照服務人力，這使得具醫療專業背景且願意投入社區長照的單位有限。

再加上醫事單位空間條件還須符合長照服務及消防、無障礙等相關法規，所以前期整備與現有醫療空間的調整規劃不易；再加上專業人力和志工招募困難，擁有長照專業的人員培訓與留任都耗時間與資源，所以竹信醫院的加入特別顯得不可多得。

竹東竹信醫院是新竹縣第16處社區長照服務網絡的醫事C據點。(記者黃美珠攝)

