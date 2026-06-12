竹東紅火蟻出沒 里長及公所團隊通力合作防治

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地方中心/綜合報導

新竹縣竹東鎮大鄉里近期傳出有紅火蟻出沒，里長孔維新第一時間就通報鎮公所，鎮公所農經課會勘確認後插下紅火蟻防治旗、拉起封鎖線並投藥防治，防範及時讓民眾小心避開蟻患，後續沒有聽聞有人遭紅火蟻叮咬，成功維護鄉親安全。

竹東鎮長郭遠彰表示，竹東鎮每年夏季幾乎都會有紅火蟻通報，這次很感謝孔維新里長發揮高度警覺，很早就發現轄區內的老爺山莊社區籃球場旁草地和中正南路中央分隔島，有紅火蟻出沒的跡象，鎮公所團隊接獲通報後立刻跟進，也做出相應的妥善處理，後續觀察確保蟻群沒有進一步擴散。

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▲新竹縣竹東鎮大鄉里長孔維新通報轄內有紅火蟻出沒，鎮公所農經課確認後插旗提醒民眾注意保持距離，並投藥防治。（圖/竹東鎮公所提供）

孔維新說，前幾年在竹東鎮都有傳出民眾被紅火蟻咬傷的狀況，而且都在接近夏季的時候，所以天氣轉熱後他就特別小心，也提醒里民們要注意防範，這次很感謝鎮公所團隊迅速確認紅火蟻的狀況並投藥防治，讓鄉親得以安心。

竹東鎮公所農經課表示，針對紅火蟻通報確認防治，公所有採購2種藥劑交互施灑，確保蟻群不會進一步擴散， 所以民眾看到插有紅火蟻防治旗或封鎖線封鎖區域請保持距離不要靠近，就不會有被紅火蟻叮咬的危險。但若不慎被紅火蟻叮咬，有部分民眾會因為毒液產生嚴重的過敏反應，請一定要儘速就醫治療，以確保自身安全。

▲新竹縣新竹縣竹東鎮公所針對紅火蟻防治，投放2種藥劑。（圖/竹東鎮公所提供）

竹東鎮公所也表示，民眾發現疑似有紅火蟻出沒時，可通報單位如下：

國家紅火蟻防治中心（電話：0800-095-590）

桃園區農業改良場（電話：03-4768216#315）

新竹縣政府農業處（電話：03-5518101#2914）

竹東鎮公所（電話：03-5966177#305）