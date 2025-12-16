竹東綜合行政中心動土 鎮長郭遠彰打造「親民大客廳」嶄新地標

全國最大鎮的竹東鎮長郭遠彰（左）表示，新建的綜合行政中心，在建築設計上以「親民的公共大客廳」作為核心理念，讓公所走入民眾的日常。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

為提升公共服務品並促進城鎮轉型，新竹縣政府十六日於竹東鎮舉辦「竹東綜合行政中心新建工程動土典禮」，竹東鎮長郭遠彰率領公所團隊與會，與新竹縣長楊文科共同見證竹東城鎮發展的重要歷史關鍵時刻。

郭遠彰表示，竹東鎮公所現有廳舍已使用逾半世紀，因空間老舊、功能不足，已難以因應現代化行政服務需求。為提供民眾更安全、舒適且便利的洽公環境，公所攜手縣府推動「竹東綜合行政中心新建工程」，以嶄新空間型態迎接城鎮發展新階段。

郭遠彰指出，本次新建的綜合行政中心，在建築設計上以「親民的公共大客廳」作為核心理念，規劃挑高屋頂與寬敞的大階梯空間 。未來基地將與大禾埕及圖書館新館相互串聯，不僅提升行政空間品質，更致力於讓行政中心成為結合文化、公共服務與市民生活的重要城市節點，真正走進民眾的日常。

郭遠彰說，在功能規劃方面，新行政中心將整合鎮公所、鎮民代表會、戶政事務所、地政事務所及婦幼服務等多項功能，實現「一站式」服務，讓鄉親洽公能夠一次到位，縮短流程並提高效率 。

竹東鎮公所表示，新建工程在建築設計上也特別融入綠建築與智慧建築的概念，導入節能照明、自然通風、雨水回收再利用以及智慧監控管理系統，落實節能減碳與永續發展。工程完工後，預期將全面改善洽公動線，提升服務安全性與便利性，提供鄉親更加友善的公共環境。新行政中心不僅是辦公空間的升級，更是推動城鎮更新的重要引擎，未來可望帶動周邊發展、促進地方繁榮，持續朝向智慧、永續與人本的城市願景邁進。