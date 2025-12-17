竹東綜合行政中心新建工程開工動土 打造親民友善多功能服務中心

竹東綜合行政中心動土，串聯大禾埕拚2028完工。(圖片來源/ 新竹縣政府)

新竹縣政府歷時兩年多籌備「竹東綜合行政中心新建工程」，12月16日上午舉行開工動土典禮。縣長楊文科表示，竹東綜合行政中心分AB兩棟，為地上6層的建築物，這塊腹地串聯大禾埕廣場、轉運站，未來還有圖書館等設施，將成為竹東發展的核心，感謝鎮公所及各級民代全力以赴爭取經費，期待工程如期如質，能夠在2028年完工啟用。

竹東綜合行政中心新建工程由新竹縣政府與竹東鎮公所共同編列預算，總樓地板面積達2萬1862.73平方公尺，計畫總經費為新臺幣15.6億元，其中工程造價為新臺幣14億元，工期870日曆天，由「旺邦營造工程股份有限公司」承攬、「姜樂靜建築師事務所」負責設計監造、「十方聯合建築師事務所」為專案管理單位。

縣長楊文科表示，竹東鎮公所現有辦公廳舍已使用逾半世紀，亟需重建以提供民眾一處安全舒適的洽公環境，縣府規劃興建「竹東綜合行政中心」，這座嶄新的行政中心，將整合轉運站、托育中心、戶政事務所、地政事務所、新竹縣政府稅務局、竹東鎮公所及代表會等單位，提供鄉親更便捷的一站式服務，並以「親民的公共大客廳」為設計主軸，行政中心正面面向即將落成啟用的大禾埕廣場，設置挑高屋頂和寬敞大階梯，以迎賓之姿面對所有的洽公民眾及訪客。

建築師姜樂靜指出，工程建築量體共區分為A、B二棟，其中A棟1樓為首期已完成竹東轉運站、2樓為托育中心、3樓則是新竹縣竹東戶政事務所、4樓為新竹縣政府稅務局竹東分局、5至6樓則是新竹縣竹東地政事務所；B棟則規劃為竹東鎮公所及代表會。工程整合鎮公所、戶政、地政及代表會等服務單位，讓民眾洽公更加便利。

工程導入綠建築與智慧建築設計，落實節能減碳與永續發展目標，整合綠軸、草坪及大禾埕開放空間；建築設計層面則規劃二樓開放空間平台及都市棚架，提供多元族群遊憩。燈光設計以B棟5樓鎮民代表會於夜間點亮立面，作為民主燈塔意象，吸引都市活動，此次續推綜合行政中心主體工程，將為竹東鎮帶來嶄新風貌。

交通旅遊處指出，建築規劃設計期間雖受疫情影響、科學園區擴廠、社會住宅興建及營造業缺工缺料等挑戰，仍採分期推動策略，首期工程「竹東交通轉運站暨地下停車場」獲得國家卓越建設獎「最佳規劃設計類」、「最佳施工品質類」獎項，以及國家建築金獎肯定。縣府將全力推動工程如期如質於117年底竣工啟用，帶動地方再生與繁榮，展現新竹縣邁向智慧永續城市的決心。

典禮現場嘉賓雲集，立委林思銘及徐欣瑩辦公室主任、竹東鎮長郭遠彰及新竹縣多位議員、竹東鎮民代表、里長等民代，一同誠心祝禱工程順利圓滿完成。竹東鎮長郭遠彰表示，竹東鎮人口達到9.7萬人，需要一個安全又舒適的辦公場所，竹東綜合行政中心可提供鎮民一條龍的服務，感謝中央及縣府補助經費，共同建築這座行政大樓。

