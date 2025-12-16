竹東綜合行政中心新建工程開工動土 未來提供鄉親更便捷一站式服務

竹東綜合行政中心新建工程開工動土。





新竹縣政府歷時兩年多籌備「竹東綜合行政中心新建工程」，16日上午舉行開工動土典禮。縣長楊文科表示，竹東綜合行政中心分AB兩棟，為地上6層的建築物，這塊腹地串聯大禾埕廣場、轉運站，未來還有圖書館等設施，將成為竹東發展的核心。

竹東綜合行政中心新建工程由新竹縣政府與竹東鎮公所共同編列預算，總樓地板面積達2萬1862.73平方公尺，計畫總經費為新臺幣15.6億元，其中工程造價為新臺幣14億元，工期870日曆天，由「旺邦營造工程股份有限公司」承攬、「姜樂靜建築師事務所」負責設計監造、「十方聯合建築師事務所」為專案管理單位。

縣長楊文科表示，竹東鎮公所現有辦公廳舍已使用逾半世紀，亟需重建以提供民眾一處安全舒適的洽公環境，縣府規劃興建「竹東綜合行政中心」，這座嶄新的行政中心，將整合轉運站、托育中心、戶政事務所、地政事務所、新竹縣政府稅務局、竹東鎮公所及代表會等單位，提供鄉親更便捷的一站式服務，並以「親民的公共大客廳」為設計主軸，行政中心正面面向即將落成啟用的大禾埕廣場，設置挑高屋頂和寬敞大階梯，以迎賓之姿面對所有的洽公民眾及訪客。

