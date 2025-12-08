竹東老師上月墜樓亡！時隔17天…「同校國3生」也墜落不治 校方證實

記者羅欣怡／新竹報導

新竹縣竹東某國中，上月才發生老師墜樓意外，今（8日）又發生國三生墜樓案。（示意圖／資料畫面）

新竹縣一所國中今（8）日下午發生一起學生墜樓意外，一名國三男學生在第六節課上課期間向老師表示要前往廁所，不久後校內突然傳出巨大聲響，師生循聲查看時，發現該名學生疑似自高處墜落受傷，校方隨即通報並將學生送醫急救。由於該所國中上個月才發生老師墜樓死亡意外，時隔不到半個月，又有學生墜落不治，引發外界關注。

由於該校日前曾傳出教師墜樓憾事，兩起事件時序接近，引起外界疑慮。校方初步了解後強調，今日國三男學生的情況與日前教師墜樓案並無關聯，兩者為獨立事件，並呼籲社會大眾不要過度揣測，以免造成不必要的恐慌。

校方指出，事發當時學生是於第六節課離開教室前往廁所，事件發生突然，目前尚無法確認原因，實際動機與過程仍需進一步釐清。教育處與校方已啟動校安機制，除協助傷者醫療外，也同步安撫同班與可能受到驚嚇的學生情緒。

學校事發後也向家長發出通知，提醒孩子在意外發生後可能出現不安、焦慮、沉默或其他短期壓力反應，屬正常現象，學校將提供必要心理支持，並請家長尊重學生隱私，不散播未經查證的訊息，避免造成二度傷害。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

