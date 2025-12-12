竹東草叢內驚見白骨！警憑「收據」辨指紋身分助亡靈返家

新竹縣竹東分局9日接獲民眾報案，於偏僻草叢內發現人體骸骨，現場情形令人毛骨悚然。警方到場後發現，遺體已經死亡相當長時間，僅存零星骨骸與組織，幾乎無法辨認。然而，辦案人員並未放棄希望，在現場雜亂的物品中，找到了一張關鍵的就醫收據，成為破案的第一步。

新竹縣竹東分局9日接獲民眾報案，於偏僻草叢內發現人體骸骨，現場情形令人毛骨悚然。（圖／翻攝畫面）

警方初步依據該收據及其他遺留物品，推測死者的身分，並立即通報鑑識小組進行科學採證。面對幾乎風化的遺體，鑑識人員小心翼翼地從殘存組織上採取指紋，並與失蹤人口資料庫進行比對。這是一場與時間及遺體狀態的賽跑，任何細微的錯誤都可能讓真相消失。

廣告 廣告

經過數日不眠不休的比對與追查，警方最終確認死者為一名陳姓民眾。當聯繫上家屬時，他們才驚覺失聯已久的親人，竟已化為荒郊白骨。家屬懷著悲痛與感激的心情前往相驗，檢方報告指出，死者身上並無外力介入的痕跡。

竹東分局表示，此案能迅速偵破，關鍵在於員警細心的現場勘察，找到關鍵物證，並結合科學鑑識技術，才能在幾乎絕望的條件下確認身分。警方也呼籲民眾多關心身邊的親友，特別是獨居或患有疾病的家人，以避免類似憾事再度發生。

《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》

◆生命線：1995

◆張老師專線：1980

◆24小時安心專線：1925

延伸閱讀

影/南港男喝藥酒休息4小時上路 忘開大燈遭攔下場慘了

AutoReserve爆扣款卻沒訂位 北市消保官：境外平台風險高

影/北醫2男為血壓機爆衝突 診間外推擠嗆「單挑」