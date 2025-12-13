竹東草叢發現無名屍 警確認身分助家屬找回

民眾於竹東草叢發現無名屍報警，竹東警方確認死者身分助家屬找回。（竹東警分局提供）

記者彭新茹／新竹報導

竹縣竹東警分局日前接獲民眾報案，指稱於一處草叢內發現人體骸骨組織，警方於現場遺留物品翻找，發現死者就醫收據及相關物品，初步瞭解死者身分。

竹東警分局表示，惟因死者死亡多時，現場僅剩骨骸及部分人體組織，為確認死者身分，故通報鑑識小組到場採證，從殘存遺體取下指紋比對，並持續追查線索、不放過任何可能突破的機會，最終多次比對下確認陳姓死者身分，並通知家屬到場相驗，解剖結果無外力介入。

家屬對於失蹤多時的家人，終於能返家，感謝警方的協助，也感謝熱心民眾的通報。