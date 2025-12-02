竹東警車遭「小貨車追撞」噴飛掛護欄！2警傷勢

新竹縣台68線快速道路1日中午12時許，發生一起警車遭追撞的重大交通事故。竹東派出所兩名員警當時正在西向東21公里處執行排除障礙物勤務，一輛大貨車從後方高速撞擊，造成嚴重車禍。

根據現場畫面顯示，大貨車疑似未注意前方路況，以相當快的速度直接撞上停在內側車道的警車。強大的撞擊力道將警車推向中央護欄，車輛一度側翻，警車車尾嚴重毀損，大貨車車頭同樣受損嚴重，現場零件散落一地。

新竹縣消防局於12時07分接獲通報後，立即派遣二重與芎林消防分隊共2車4人前往救援。救護人員於12時18分抵達現場，發現陳姓女警左後頭部撕裂傷並出現腦震盪症狀，另一名陳姓男警則為輕微腦震盪，兩人均有短暫失憶情況。大貨車蕭姓駕駛右小腿挫傷。

廣告 廣告

經過現場緊急處理，女警在止血包紮後於12時29分送往竹東台大醫院治療。竹東派出所副所長王世偉表示，三名傷者生命徵象穩定，無生命危險，目前正在醫院接受進一步檢查治療，後續將依法處理相關事宜。

消防局特別提醒，台68線車流量大且速限較高，駕駛人行經該路段應保持安全距離，遇見警消人員執行勤務時，務必減速並留出安全空間。詳細肇事原因仍由警方調查釐清中。

更多品觀點報導

驚險瞬間！竹市女騎士遭壓車底 路人秒變英雄「合力抬車」救命

西濱快速道路奪命追撞！22歲男高速撞工程車慘死

