竹東鎮公所名家揮毫本週日講客語免費領春聯 現場亦有免費客家粢粑暖心又暖胃

竹東鎮公所名家揮毫本週日講客語免費領春聯，現場準備一千份墨香春聯，讓民眾感受傳統年味。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

農曆春節將屆，新竹縣竹東鎮公所將於本週日在竹東客家戲曲公園舉辦二０二六「馬年迎春，名家揮毫送春聯」活動，邀請十位書法名家現場揮毫，民眾只要說一句客家話，即可免費領取客製化春聯，限量一千份。

鎮長郭遠彰表示，墨韻傳香，更可感受傳統年節氛圍，尤其在這個機器印刷大量生產春聯的時代，愈來愈多人懷念傳統「墨水滲入紅紙」的獨特質感與溫度。竹東鎮公所特別與新竹縣翠竹書畫學會合作，邀請賴煥琳、曾壽麟、何瑞珠等十位國寶級書法大師現場揮毫，每一幅春聯都承載著書法家的筆力與祝福，比起市面上的印刷品，更增添一份專屬於竹東人的「人情味」。

郭遠彰說，活動當天將由在地舞蹈團熱情暖場，隨後舉行隆重的「開筆儀式」。屆時他將與鎮民代表會主席范國威、副主席蕭文甫等地方人士及書法大師們共同提筆，寫下對竹東鎮「馬到成功」的新年祝福，象徵來年鎮運昌隆、鄉親幸福安康。

竹東鎮係個純樸的客家鄉鎮，為了推廣客家文化，今年活動持續推動「講客語」，民眾只要在現場說出一句客家吉祥話或問候語，就能免費獲得名家親筆揮毫的春聯一副。

公所也貼心準備客家文化象徵圓滿與喜氣的限量「客家粢粑」供民眾品嘗，讓大家在排隊欣賞書法的同時，嘴裡甜甜、心裡暖暖，暖心又暖胃。活動時間為當日上午九時至十一時卅分。