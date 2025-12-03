竹東鎮北興路改善工程孔洞未蓋 國中生摔車骨折

（中央社記者郭宣彣新竹縣3日電）新竹縣竹東鎮民代表會主席范國威今天說，昨天1名國中生騎腳踏車行經竹東鎮北興路改善工程附近，因路面排水孔洞未加蓋、導致摔倒左手骨折；竹東鎮公所說，將盡快改善，並協助後續醫療事宜。

范國威接受中央社記者訪問指出，竹東鎮北興路正進行改善工程，但從9月起代表會已獲民眾陳情，有不少排水孔洞未加蓋，常有民眾受傷，經多次會勘，公所承諾11月底完成排水孔洞加蓋，至今仍未完成。

他說，昨天1名國中生騎腳踏車返家，因排水孔洞摔倒骨折，家屬盼相關單位改善，此路段今天也有民眾放置板子蓋住孔洞，施工營造商也同步放置三角錐和警示燈，以警示用路人。

廣告 廣告

竹東鎮公所人員接受媒體訪問表示，已請營造商重新檢視高低落差及坑洞位置，也將盡快改善人行道與路面間的高低落差、以及孔洞問題。

竹東鎮公所指出，此外，公所也已前往慰問受傷民眾，營造商有相關保險，會主動聯繫協助後續醫療事宜。（編輯：林恕暉）1141203