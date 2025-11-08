竹東鎮惡犬出沒攻擊其他毛小孩，居民人心惶惶
〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹東鎮民投訴，1隻黑色米克斯由於飼主未繫繩任其在路上，之前曾咬死社區居民的寵物，沒想到最近又在大鄉里出沒，並陸續又「咬傷、咬死好幾隻狗」，引發當地擁毛小孩的住戶們人心惶惶！
對此，新竹縣動物保護防疫所所長何志豐表示，今年4月獲報上述這隻有植入晶片的米克斯公犬，咬死社區家犬，經查訪，原飼主古先生簽立不擬飼養，並將該犬送交入動保所，列為攻擊性犬隻；5月改由新飼主潘小姐申請領養。
對於近期民眾再反映該米克斯攻擊其他家犬，何志豐表示，涉違反動物保護法第7條：所飼犬無故侵害他人財產，勸導未改善，得沒入該犬隻；以及涉違反同法第20條第2項：攻擊性犬隻外出無成年人伴同，並加上防護措施，可處3萬元到15萬元罰鍰。動保所已展開調查，本月3日發函給飼主潘女陳述意見。全案已在行政處分程序中。
竹東鎮民投訴，這隻米克斯的飼主未善盡責任，未繫繩放任狗到處亂跑，在街上突然攻擊、咬傷其他家犬，讓飼主和狗飽受驚嚇，已多次咬傷甚至咬死社區住戶飼養的寵物，當地里長和民意代表曾獲報多次向主管機關反映，但迄今未見改善。
更令人害怕的是，這隻米克斯竟跑到附近其他飼主的家前面徘徊、等候，害飼主不敢帶愛犬出門散步，嚴重妨礙社區安寧已引發民怨四起，希望主管機關儘快祭出積極作為。
