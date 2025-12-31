竹東鎮長拚連任 鎮代會主席挑戰

新竹縣竹東鎮長郭遠彰（左一）與代表會主席范國威（左二）兩人均要競爭明年竹東鎮長選舉。（邱立雅攝）

新竹縣竹東鎮長郭遠彰在民國111年脫離國民黨參選勝出，3年施政褒貶不一，目前親綠的他將挾現任優勢拚連任；不過國民黨籍現任鎮民代表會主席范國威挑戰態勢猛烈，陸空雙線布局，態度積極，目前2人對戰實力五五波。地方認為，竹東鄭家的無黨籍縣議員鄭朝鐘、民進黨籍竹北市長鄭朝方兄弟今年底參選動向、家族支持態度，已是下屆竹東鎮長選情的重大影響因素之一。

地方人士指出，此次郭、范之爭，頗有98年時任鎮長蘇仁鑑與時任鎮代會主席徐兆璋對戰的既視感。當年力拚連任的蘇仁鑑遭擁有多數代表、里長支持的徐兆璋挑戰，導致連任夢碎；如今范國威獲三分之二鎮代支持，半數里長也傾向站隊范，恐帶給郭遠彰不小壓力。

郭遠彰目前憑藉現任優勢主打經營地方社團、舉辦藝文活動、提升社會福利等穩紮穩打路線，與范國威以結盟民代、里長支持來暖身、網路空戰的策略明顯不同。

若按政黨顏色分析，郭當年脫離國民黨當選，執政色彩被認為無黨親綠，但在藍綠比例懸殊的竹東鎮，即使吃下綠營票倉，此選戰路線仍可能相對辛苦。

地方人士直言，下屆竹東鎮長之戰，鄭家態度會是勝負關鍵之一。由於竹縣選舉最特殊之處，在於宗親力量凌駕政黨或派系，郭遠彰檯面上親近綠營，范國威也與鄭家有私交，2人均與鄭家有一定交情。

他說，前縣長鄭永金4個兒子中，老三鄭朝方有機會棄選市長連任、代表綠營再戰新竹縣長，老二鄭朝鐘卻替國民黨爭取縣長提名的副縣長陳見賢站台，在宗親、政黨、派系交情等各種勢力交織下，今年縣長與竹北市、竹東鎮長選舉連動性相當複雜，也使竹東鎮長選情更形詭譎。