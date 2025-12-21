竹東鎮長郭遠彰與民眾共同點燈祈福共度歡樂聖誕夜，祈求來年平安健康快樂。（竹東鎮公所提供）

記者彭新茹／新竹報導

竹東鎮「冬光竹東尞聖誕暨二０二五聖誕點燈祈福儀式」日前在仁愛停車場廣場盛大舉行，竹東鎮郭遠彰鎮長與各界代表共同點亮銀白色聖誕樹，璀璨光芒象徵為竹東祈福，與鎮民共同迎接二０二六年的到來。

竹東鎮公所表示，活動當天下午，民眾為了響應公益，紛紛攜帶統一發票前來兌換限量三百份的摸彩券與五十元園遊券。不少民眾也提前完成 FB 貼文分享，搶領限量五百份的「續晶亮果凍飲」。市集攤位在人潮帶動下生意興隆，現場處處可見大啖美食、體驗客家手作的溫馨畫面。

廣告 廣告

郭遠彰表示，自上任以來，便致力於將聖誕點燈打造成竹東的在地特色節慶，今天看到這麼多鎮民踴躍排隊參與，展現出竹東的活力與凝聚力，讓這座城市的冬夜充滿了客家文化的底蘊與溫暖。

表演節目的內容更是豐富多元，由竹東鎮立幼兒園、新竹縣青少年管弦樂團、人能創藝舞團、魷魚小布、哇哈哈劇團及嗨爆星期二樂團輪番上陣，讓全場大小朋友都嗨翻天。壓軸的節目特別邀請最受小朋友歡迎的知名「蘋果劇團」帶來親子劇「小獅王過聖誕」，溫馨逗趣的演出讓全場大小朋友笑聲不斷。

竹東鎮公所透過此次點燈儀式，不僅提供親子互動的優質場域，更讓屬於竹東的「哈客味」在歡樂氛圍中傳承，與全體鎮民共同留下美好的冬日記憶。