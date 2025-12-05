竹東頭重托嬰中心招生說明會12/8登場 預計收托28名嬰幼兒

▲竹東鎮頭重托嬰中心即將招生，環境明亮舒適。

【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】為擴大竹東地區托育量能、提供家長更多友善托育選擇，新竹縣政府全新成立的「竹東鎮頭重托嬰中心」即將招生，說明會預計12月8日下午2時至4時於頭重社區活動中心舉辦，頭重托嬰中心為新竹縣第9間公設民營托嬰中心，預計收托28名嬰幼兒，新竹縣長楊文科表示，縣府致力提升托育量能，盼降低新生兒家長的育兒負擔，

新竹縣公設民營頭重托嬰中心，位於「頭重社區活動中心」2樓，地址為竹東鎮富榮街25號，佔地217平方公尺。中心採分齡照顧，共規劃2個班級，總計收托28名嬰幼兒，分齡收托以2個月至12個月、13個月至24個月的幼童各14位，托育時間為週一至週五上午7時30分至下午5時30分，並提供延托至下午6時30分服務。托育比例為1比4，確保嬰幼兒獲得充分照顧。

為落實優先照顧弱勢家庭的政策精神，頭重托嬰中心將優先收托設籍新竹縣弱勢家庭、原住民、發展遲緩或輕度身障兒童、手足或父母為身障、雙胞胎或三胞胎等特殊需求家庭6名，其次為中心員工子女3名，一般家庭則有19位名額，將提供0至未滿2歲嬰幼兒安全、溫馨且高品質的托育照顧服務。

為協助家長全面了解中心環境、收托規劃與報名方式，社會處於日前（12月4日）及 12月8下午2時至4時於頭重社區活動中心1樓舉辦家長招生說明會。現場將由專業團隊介紹教室配置、照顧模式、安全設備以及後續申請流程，透過面對面交流協助家長安心選擇托育服務。

目前新竹縣已設置8處公設民營托嬰中心，竹東頭重托嬰中心為第9處據點，縣府持續推動公共托育、降低育兒負擔的政策。未來也將持續於各鄉鎮擴增托育量能，打造「生得起、養得好、育得安心」的友善育兒環境。