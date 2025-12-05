竹東頭重托嬰中心招生說明會8日登場 預計收托28名嬰幼兒

竹東頭重托嬰中心招生說明會八日登場，收托廿八名０至未滿二歲嬰幼兒。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

為擴大竹東地區托育量能、提供家長更多友善托育選擇，新竹縣政府全新成立「竹東鎮頭重托嬰中心」即將招生，說明會八日十四時至十六時於頭重社區活動中心舉辦，預計收托廿八名嬰幼兒。

竹縣長楊文科表示，頭重托嬰中心為新竹縣第九間公設民營托嬰中心，縣府致力提升托育量能，盼降低新生兒家長的育兒負擔。為落實優先照顧弱勢家庭的政策精神，頭重托嬰中心將優先收托設籍新竹縣弱勢家庭、原住民、發展遲緩或輕度身障兒童、手足或父母為身障、雙胞胎或三胞胎等特殊需求家庭六名，其次為中心員工子女三名，一般家庭則有十九位名額，提供零至未滿二歲嬰幼兒安全、溫馨且高品質的托育照顧服務。

廣告 廣告

為協助家長全面了解中心環境、收托規劃與報名方式，家長招生說明會現場將由專業團隊介紹教室配置、照顧模式、安全設備以及後續申請流程，透過面對面交流協助家長安心選擇托育服務。分齡收托以二個月至十二個月、十三個月至廿四個月的幼童各十四位，托育時間為週一至週五上午七時卅分至十七時卅分，並提供延托至十八時卅分服務。托育比例為一比四，確保嬰幼兒獲得充分照顧。

竹縣府強調，未來將持續於各鄉鎮擴增托育量能，打造「生得起、養得好、育得安心」的友善育兒環境。