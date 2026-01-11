竹東首場造勢湧3千餘人 陳見賢：一起奮戰到底
國民黨新竹縣長參選人陳見賢昨（10日）下午於竹東鎮戲曲公園舉辦「鄉親有約」團結大會，現場湧入超過3千名鄉親到場力挺，藍色黨旗隨風翻湧、氣勢如潮，展現溪南地區高度凝聚的政治能量與國民黨基層堅定團結的意志。
現場包括竹北市前市長何淦銘、現任橫山鄉長張志弘、五峰鄉長秋維書、芎林鄉長黃正彪、竹東鎮民代表會主席范國威率全體代表與多位里長，以及國民黨團書記長張良印率領黨籍議員，歷屆前鎮長、婦女會、國民黨青年團等皆到場支持，展現國民黨於溪南地區跨世代、跨界的高度共識與凝聚力。
國民黨團書記長張良印表示，陳見賢擔任副縣長期間「一定找得到人」，對新竹縣13鄉鎮、190多個村里狀況相當熟悉，無論是社會福利、長照服務或教育資源配置，關鍵就在於溝通與協調的能力。他強調：「在張鎮榮議長、王炳漢副議長帶領下，國民黨團全力支持陳見賢，這就是基層最堅定的選擇！」；竹東鎮議員黃豪杰則指出，8年前縣長選舉中，陳見賢其實是最能代表國民黨的人選，卻願全力輔選楊文科高票當選，以魄力與遠見協助縣政順利推動，此刻更應全力支持陳見賢。
竹北市前市長何淦銘站台助陣，強調一路見證陳見賢是肯做事、能扛責任的團隊核心，經驗充足，甚至在國民黨最辛苦的時候把黨撐起來，是忠黨愛國的最佳人選；竹東鎮民代表會主席范國威則強勢率領所有代表與多位里長表示，陳見賢是中國國民黨最忠誠、最負責任的人，是基層最強力支持的參選人，若沒有他的承擔，新竹縣國民黨不可能如此扎實，電話民調唯一支持陳見賢。
新竹縣青工總會榮譽理事長羅俊傑也率青年團力挺，表示陳見賢擔任副縣長以來，是用「數字與制度」落實政策，無論預算配置或跨局處整合，都讓青年政策有資源、有進度、也有成果。在 AI 與科技產業快速變動的關鍵時刻，新竹縣需要的是看得懂數據、下得了決策、能把政策真正執行到位的領導者。青年要的不是空談願景，而是能把想法轉化為制度與成果的人。
陳見賢表示，竹東是新竹縣重要的生活重鎮，針對未來發展，他直指交通是竹東翻轉的第一把鑰匙，將推動公車班次增加，改善通勤、就近入學與就醫動線，並同步推進竹東轉運站結合行政大樓的整體規劃，預計2028年完工啟用。未來該據點不只是交通節點，更是整合行政服務與公共機能的核心；在醫療議題上，溪南地區長期缺乏兒童夜間急診的結構性問題，他承諾將立即協調醫療體系，強化夜間醫療量能與救護調度效率，確保孩子在關鍵時刻獲得即時照顧。
他也指出，對於竹東鎮人口始終無法突破10萬人是結構性問題，關鍵在於「點、線、面」的整體規劃，必須同步處理托育、托嬰、教育資源與辦學領導模式。陳見賢最後強調，竹東的力量來自深厚的文化底蘊，他始終珍視客家「忠貞」與「仁義」的精神，這不只是族群文化，更是一種面對公共責任時不退縮、不自私的態度。新竹縣要擁抱多元、不分你我，團結不是口號，而是願意為共同未來多走一步的行動。他承諾，未來不論角色如何轉換，都會讓改變持續前行。
