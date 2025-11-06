竹東高中奪全國海洋素養創新競賽特優 舊衣化身鯨豚地景藝術令人驚艷

〔記者廖雪茹／新竹報導〕國立竹東高中葉鈞喬、黃勤展2位老師，帶領國際海洋客家文化社8名學生，以「模擬海洋中的生物碳匯暨海水酸化影響之可視化教具在 OSS 序列的優勢」為主題，參加「海洋素養創新競賽」榮獲特優殊榮；師生曾在藝術家指導下，炙熱艷陽天在學校操場以舊衣佈置，完成一幅生動的鯨豚地景藝術展演，從空拍照令人驚艷！

竹東高中表示，這項競賽由海洋委員會主辦、國立海洋大學協辦。國際海洋客家文化社師生能夠通過激烈的初賽及複賽，最終脫穎而出摘下特優，最大的特色是「師生同場演出」，挑戰性高、合作密切。8名學生各司其職，展現出高度的團隊默契與專業能力；2位指導老師則扮演領航與技術指導的角色，帶領學生在過程中從不斷練習、除錯到能自信地應對評審提問，充分展現科學探究精神與邏輯思維。

廣告 廣告

團隊曾於8月暑假期間，在藝術家吳成夫老師的指導下，用數千件回收的舊衣，在校園操場佈置生動的鯨豚故事，學生也融入作品當中共演，成功挑戰1場海洋保育地景藝術展演。

團隊更結合香山濕地的歷史海水數據，將在地生態議題融入作品，讓教材兼具教育意義與環境關懷。整個歷程不僅是科學實作的展現，更體現了「社會與情意學習(SEL)」的核心價值—在合作、反思與共創中成長。

參賽學生表示，這次經驗讓他從「單打獨鬥」轉為「團隊合作」，也找到自己未來的學習與生涯方向；特別感謝老師們不辭辛勞，犧牲假期與休息時間陪伴指導。

校長詹文克表示，竹東高中秉持「以學生為本」的辦學理念，持續推動跨科整合與創新學習，鼓勵師生以實作探索世界。此次榮獲特優肯定師生的努力，為該校在海洋教育領域寫下耀眼的一頁！

【看原文連結】

更多自由時報報導

「鳳凰」比颱風「海鷗」還大顆！曝最新路徑「北轉機率非常高」

埔里黃牛遭拖行受傷疑受虐 好心人買下送「老牛的家」養老

鳳凰颱風下週恐襲台 吳德榮：慎防暴風及大量致災雨

台中工廠火警環保局急發空汙快訊 網稱6行政區都聞到塑膠味

