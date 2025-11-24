竹東黃金地瓜節本周六日登場 邀民眾焢窯地瓜、逛市集





竹東地區農會24日舉辦 「2025竹東黃金地瓜節」行前記者會，正式敲鑼打鼓!宣告黃金地瓜新鮮上市，食農盛事即將展開!今年竹東地區農會以挖地瓜及割稻之食農教育為主題，將於本周六日 (29、30日) 在竹東鎮上員車站前公道路往新竹方向右邊臨路農田登場，推出精彩豐富多元活動，邀請全台民眾攜家帶眷，一起走進土地、體驗農村魅力。

新竹縣政府農業處表示，今年活動亮點豐富多元，包含深受親子族群喜愛的焢窯體驗、挖地瓜任務及趣味十足的尋找雞蛋活動，透過實際操作與遊戲方式，引導孩子認識作物生長、生態環境及農村文化。此外，現場也安排多項相關DIY手作活動，讓民眾可以親手創作農村小物，歡迎全國民眾一起來竹東留下獨一無二的農村體驗回憶。

廣告 廣告

兩日活動同時安排多組精彩舞台表演及家政班輪番登場，營造熱鬧歡樂的節慶氛圍。超過20攤以上在地小農市集也將同步亮相，集結新鮮蔬果、特色農產與手作美食，讓民眾從產地到餐桌，都能感受竹東豐富的農業魅力。



更多新聞推薦

● 賴清德稱「許多人有錢有閒看演唱會」 黃國昌嘆：離年輕族群越來越遠