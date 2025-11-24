竹東黃金地瓜節本周六日開跑 焢窯地瓜、逛市集玩食農

▲竹東黃金地瓜節29、30日登場，歡迎全國民眾體驗焢窯地瓜(竹東農會提供)。

【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】竹東地區農會於今(24日)舉辦 「2025竹東黃金地瓜節」行前記者會，正式敲鑼打鼓!宣告黃金地瓜新鮮上市，食農盛事即將展開!今年竹東地區農會以挖地瓜及割稻之食農教育為主題，將於本周六日 (29、30日) 在竹東鎮上員車站前公道路往新竹方向右邊臨路農田登場，推出精彩豐富多元活動，誠摯邀請全台民眾攜家帶眷，一起走進土地、體驗農村魅力。

新竹縣政府農業處表示，今年活動亮點豐富多元，包含深受親子族群喜愛的焢窯體驗、挖地瓜任務及趣味十足的尋找雞蛋活動，透過實際操作與遊戲方式，引導孩子認識作物生長、生態環境及農村文化。此外，現場也安排多項相關DIY手作活動，讓民眾可以親手創作農村小物，歡迎全國民眾一起來竹東留下獨一無二的農村體驗回憶。

兩日活動同時安排多組精彩舞台表演及家政班輪番登場，營造熱鬧歡樂的節慶氛圍。超過20攤以上在地小農市集也將同步亮相，集結新鮮蔬果、特色農產與手作美食，讓民眾從產地到餐桌，都能感受竹東豐富的農業魅力。

農業處提到，竹東鎮早期因位處頭前溪流域，土壤質地優良、米食產業發展興盛，是重要的農業聚落，現在則受惠臨近新竹科學園區，外來人口不斷移入，人口逼近10萬大關，成為全台最大的鎮。目前竹東農業以一期水稻及二期地瓜輪作為主，種植之地瓜品種為台農57號及66號，生產面積達30公頃，其果肉為金黃色，口感綿密，故以「黃金地瓜」著稱。

竹東地區農會總幹事萬鴻發表示，地瓜是竹東重要的在地作物之一，期望透過食農教育體驗活動，讓更多民眾了解農產品的生長歷程，並以趣味互動方式，讓孩子從小建立對土地的認同與感謝。他指出，今年活動更加強親子參與，也結合小農市集與農村體驗，讓民眾能在田野中放鬆、學習、玩樂，一次收集農村旅行的所有美好。