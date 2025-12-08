竹東2026左岸櫻花馬拉松 明年3月1日即將隆重登場

【警政時報 黃溎芬／新竹報導】號稱全台灣最大鎮的新竹縣竹東鎮，將在明年開春櫻花季3月1日，在頭前溪河濱公園熱鬧展開2026左岸竹東櫻花馬拉松，經縣議員楊昌德及竹東鎮火車站形象商圈發展協會積極推動，8日在縣政府大廳舉辦記者會，縣長楊文科熱情邀請全國愛跑者共襄盛舉。河濱公園經多次整建、綠化，已有數千棵櫻花、落雨松等景觀植物，期望透過活動，邀請更多民眾認識竹東之美，活絡在地觀光促進產業交流。

楊文科縣長與日籍YouTube跑遍台灣開心合影。（圖/記者黃溎芬翻攝）

楊文科縣長表示許多縣民鄉親都熱愛運動，縣府全力打造運動設施，竹東全民運動館今年9月啟用，提供民眾室內運動的空間，竹東鎮因人口增加，成為全台最大鎮。縣府也在此投資，包括火車站旁的Wah！幾散竹東，提供原民展售空間，盼在竹東鎮火車站形象商圈發展協會推動之下，竹東商圈活絡發展，期盼跑者們藉由路跑更認識竹東河濱公園，每年櫻花盛開十分漂亮。記者會中邀請日本籍Youtuber日本人跑遍台灣、竹東動就對跑團等人到場，為活動增添風采。

竹東鎮知名的阿金姐為路跑活動贊助商，報名參加者可獲紀念品。（圖/記者黃溎芬翻攝）

形象商圈發展協會理事長楊庭珊表示，2026左岸竹東櫻花馬拉松在許多廠商協力下，報名已完成80%目標，報名費便宜、縣民有8折及永續組優惠，還贈送竹東十大伴手禮之一的阿金姊果醬、i99咖啡的加濕器，許多在地業者更認列特色補給站，前晚還有免費的選手之夜表演節目、選手市集，鼓勵選手提前入住竹東，感受竹東豐富的城市人文風貌。活動共分為42K全馬組、21K半馬組、10K挑戰組、4K櫻花休閒組，邀請全國跑者來完成自我挑戰、邀親友朝聖櫻花美景，共創美好記憶。

竹東2026左岸櫻花馬拉松記者會大合影。（圖/記者黃溎芬翻攝）

