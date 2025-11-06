竹林中學語文及數理資訊賽獲佳績 全人培育展現亮眼果實





竹林中學學子近年於全國各類競賽屢創佳績，無論在語文培植或科學養成領域上，皆展現深厚實力與追求卓越的學習精神，充分體現學校全人教育的成果與辦學願景。校長盧志雄說，竹林的孩子在語言與科學領域都能勇敢發光，這不僅是成績的肯定，更代表他們在學習路上的熱情與堅持。

盧志雄表示，竹林中學將持續打造多元學習舞台，讓學生以語言連結世界、以科學探索未來。學校也將於12月7日舉辦「115學年度國中部多元入學卓越探索營」，以趣味挑戰與實境體驗，引導準國一學生探索興趣、發現無限可能，延續竹林「健康幸福學園」的教育實踐。

竹林學子於英語競賽領域中表現亮眼，高三邱顗恩與鮑紹齊112學年度榮獲全國高中英文作文比賽優勝；高二張庭瑀113學年度奪得全國英語演講比賽優勝，高三邱子珊獲佳作；蒙姸希與鄭比柔則在英文作文比賽中脫穎而出。本學年度再傳捷報，高三楊子霈榮獲全國英文作文比賽優勝，侯蕙仁獲佳作，不僅見證了竹林學子成長的足跡與老師們的悉心指導，更體現學校長期深耕英語教育的成果與堅持。

此外，在新北市「普通型高級中等學校數理及資訊學科能力競賽」新北區複賽中，面對題型更具挑戰、競爭更為激烈的賽事，本學年度竹林學子依舊表現亮眼。高三高偉哲（生物）、鄭郁勳、梁詠盛（物理）、游智傑（化學）、王玨（資訊）、柳元評與陳柏堯（數學）等同學皆榮獲佳作殊榮，而高三曹群峰更以地球科學科第六名的優異成績成功晉級全國賽，再度為校爭光，展現竹林學子在科學領域持續精進、再創佳績的實力與熱情。

