竹林山觀音寺捐新北資源回收車 攜手清潔隊共創潔淨城市
新北市副市長劉和然今(24)日出席竹林山觀音寺捐贈環保局林口區清潔隊1輛價值約新臺幣224萬元的7.5噸資源回收車儀式，感謝竹林山觀音寺秉持慈悲濟世精神，協助第一線清潔隊執行資源回收與清運工作，以實際行動支持環境永續與公共服務。環保局也特別準備66盒蛋糕作為供品，祈求觀音媽庇佑市民與清潔隊作業平安。
環保局指出，這是林口區民間單位首次捐贈清潔車輛，也是民間捐贈給環保局的第16輛清潔車輛，為地方清潔隊注入新動能，提升環境維護效能。捐贈儀式由副市長劉和然代表市府受贈並回贈
劉和然表示，竹林山觀音寺長年關懷社會、推動公益，不僅提供弱勢救助與社區關懷服務，積極參與地方公益事務。此次捐贈資源回收車，不僅象徵宗教信仰與公益行動的結合，更展現出對地方環保工作的實際支持與關懷，攜手清潔隊共同守護新北市的生活環境與品質。
竹林山觀音寺董事長蔡煌明說，清潔隊員每日辛勞付出，無論酷暑寒風，皆堅守崗位維護市容整潔。由於林口區幅員遼闊、清運工作繁重，觀音寺深切體認清潔車輛的重要性，特別捐贈此輛資源回收車，期望能略盡棉薄之力，拋磚引玉，號召更多社會善心人士與宮廟團體共同響應，為環境保護與地方發展貢獻心力。
環保局指出，目前新北市共有887輛垃圾車與1,272輛資源回收車投入服務，因應人口成長及新興區域開發，市府今(114)年度編列約3.1億元（含中央補助）購置113輛清潔車輛與機具，提供各區使用。惟仍有近12.74%車輛屆滿汰換年限，急需更新。竹林山觀音寺此舉不僅協助清潔隊補充能量，也加速車輛汰舊換新進程，充分展現公私協力的成果。
此外，市長侯友宜今年10月出席清潔隊員節時特別宣布自115年起，分4年增加共227名清潔隊員及增購88輛清潔車輛，總經費高達5億元以上，以全面提升清運效能減輕工作負荷。因此，環保局在115年的車輛及機具已編列4.7億的預算，預計汰換及新購垃圾車、資收車、抓斗車及鏟裝機等執行清潔作業使用的車輛及機具，再提升為民服務品質。
環保局強調，市府已訂有「新北市政府環境保護局接受民間單位捐贈清潔車輛原則」，歡迎企業、社團及宮廟團體共同參與捐贈行列，一起守護城市環境。環保局將妥善運用並維護此次捐贈車輛，發揮最大效益，持續攜手社會各界，打造乾淨、宜居的新北市。
更多新聞推薦
其他人也在看
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 1 天前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
下週「斷崖式降溫」低溫探14度！2地區「急凍4天」又濕冷
生活中心／周希雯報導本週末天氣回暖，氣象署指出，今（23日）雖清晨各地早晚仍偏涼，但隨著東北季風減弱，白天溫度回升，北部及宜花高溫可達27度，中南部、台東甚至最高到30度。不過氣象專家林得恩提醒，「斷崖式降溫」即將到來，下週二（25日）起又有新一波東北季風，屆時北部、東北部低溫下探15度，南部也只有20度，需多注意氣溫劇烈變化。民視 ・ 1 天前
還有颱風要來？周四近全台有雨 最新預測路徑曝光
還有颱風要來？周四近全台有雨 最新預測路徑曝光EBC東森新聞 ・ 20 小時前
東北季風報到！今飆30度、入夜轉濕涼 氣象專家曝高機率「冷冬」
今（24）天清晨本島平地最低溫落在新竹僅12.5度，白天開始氣溫回升、水氣不多，各地為多雲到晴的好天氣，但傍晚之後東北季風逐漸接近，水氣增多，迎風面北部、東北部地區要留意變天降雨，預計週三出現最低溫；台視新聞網 ・ 5 小時前
週一晚起變天！ 將「斷崖式降溫」 週三探14度
把握週日好天氣，因為到了週一晚間就要開始變天，東北季風將會逐漸增強，除了迎風面有雨，還將會斷崖式降溫，氣象署預估最冷時間點落在週三的清晨，中部以北和東北部低溫可能會降到14到16度。TVBS新聞網 ・ 19 小時前
月世界主謀黑歷史曝光！里長父子違法倒廢棄物遭收押 環保科技公司4年13次違規、罰款延繳
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導高雄知名景點「月世界」日前遭人違法傾倒數十噸垃圾，蚊蟲縈繞、傳出惡臭。經橋頭地檢署調查，確認幕後主使為岡山區碧...FTNN新聞網 ・ 1 天前
一周天氣一次看！今東北季風增強「傍晚之後水氣增多」
氣象署表示，今天（24日）各地為多雲到晴的天氣，但傍晚之後水氣增多，迎風面的基隆北海岸、宜蘭及大台北地區轉為局部短暫雨，越晚雨區有擴大之趨勢，晚起由於東北季風逐漸增強，各地天氣轉涼，明天天氣如何？氣象署指出，明天到周五（25日到28日）東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，周六（29日） 東北季風減弱，各地氣溫逐漸回升。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 5 小時前
東北季風午後起逐漸增強！一周氣溫、降雨變化一次看
又是一個禮拜上班上課的開始，本週的天氣重點仍在於東北季風的強弱變化，預期會有兩波東北季風先後影響台灣，強度沒有特別強，但是會讓北台灣的溫度起伏變化較大，其他地方的日夜溫差變化也比較明顯。降雨則是集中在迎風面地區為主，雨量看起來都不多。三立新聞網 setn.com ・ 29 分鐘前
下週天琴颱風恐生成！氣象署曝最新路徑 「這天」最冷恐剩14度
未來一週又要變天！中央氣象署表示，明（24）晚開始東北季風增強，周二到周五低溫約14至18度，最冷時間點落在周三清晨，中部可能下探14度。至於菲律賓東方海面低氣壓有發展機會，不排除增強為熱帶性低氣壓或天琴颱風，不過移動方向偏西，未來會進入南海，對台灣影響機率小。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
一圖掌握未來一周天氣》東北季風晚間增強 週三最冷中部以北下探14度
．民報 ・ 7 小時前
明晚東北季風回馬槍！全台「斷崖式降溫」低溫恐剩14℃
【記者黃泓哲／台北報導】氣象署今指出，東北季風減弱，各地早晚仍偏涼，清晨低溫落在16到20℃，白天氣溫明顯回升，北部與宜花高溫約25到27℃，中南部與台東更可來到28到30℃。水氣也跟著減少，全台多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部、恆春半島與大台北山區有零星短暫雨，整體算是未來一週最穩定的一天。壹蘋新聞網 ・ 21 小時前
傍晚起東北季風增強！北台灣將明顯降溫 迎風面現雨勢
即時中心／梁博超報導迎風面水氣今（24）日將逐漸增多，中央氣象署指出，基隆北海岸、宜蘭及大台北地區有局部短暫雨，花東及恆春半島也有零星降雨，其他地區為多雲到晴；晚上開始東北季風增強，桃竹苗也有局部短暫雨。民視 ・ 7 小時前
把握最後好天氣！今晚東北季風增強 北台灣轉濕「氣溫溜滑梯」
今（24日）各地區早晚稍涼，日夜溫差大，白天高溫有望上探29度，但晚間起東北季風轉強，北台灣氣溫明顯下降，低溫恐僅15度。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前
雨區擴大＋「斷崖式降溫」要來了！ 一週天氣變化一次看
雨區擴大＋「斷崖式降溫」要來了！ 一週天氣變化一次看EBC東森新聞 ・ 1 天前
月世界主謀里長被指與市長交好 陳其邁開告陳菁徽
高雄月世界被非法傾倒上百噸的垃圾，成了垃圾山現在主謀抓到了，是高雄岡山碧紅里里長李有財父子檔，橋頭地院裁定收押禁見，民進黨市黨部火速開除黨籍切割，而立委陳菁徽一度在臉書貼出陳其邁合照，指控兩人交好，高市府大動作替陳其邁發聲明將正式提告。TVBS新聞網 ・ 1 天前
氣溫溜滑梯！白天高溫達30度 入夜急凍「只剩一半」低溫下探15度
今日（11/24）白天各地為多雲到晴的好天氣，僅基隆北海岸有局部短暫雨，各地高溫達29、30度左右，不過晚間起東北季風轉強，北台灣氣溫明顯下降，低溫恐怕直接砍半，僅剩下15度，迎風面基隆北海岸、宜蘭及大台北地區都有局部雨勢，花東、恆春半島也可能出現零星降雨。氣象專家另指出，菲律賓東部熱帶擾動今日開始逐漸通過菲律賓進入南海，不排除發展為今年第27號颱風「天琴」。太報 ・ 4 小時前
光田綜合醫院秉持ESG 醫療廢材變身按摩球減碳135噸
光田綜合醫院為落實醫療永續與環保理念，發揮創意把洗腎中心使用後的PVC（聚氯乙烯）管線，經過清洗與重塑後，做成「再生按摩球」，提供運動醫學中心的患者在復健時使用。這顆小球不只幫助病患訓練手部功能，也讓醫療廢材獲得新生命，其中高達70%更使用醫療黃袋中的PVC材質製作，減碳又環保，一舉兩得。自由時報 ・ 3 小時前
一週兩波東北季風「氣溫蹺蹺板」！ 今熱帶低壓形成「週三有雨」
中央氣象署今（24）天預告未來一週天氣，表示將受到「兩波東北季風影響」，氣溫像蹺蹺板上下起伏，北部高溫降至20到22度左右，氣溫回升又可到25、26度，迎風面東北部、北部地區降雨增多；另外，菲律賓東方台視新聞網 ・ 55 分鐘前