竹林山觀音寺捐資收車助環保 護清潔隊平安守護新北

（記者陳志仁／新北報導）新北市副市長劉和然今（24）日代表市府出席竹林山觀音寺捐贈儀式，感謝竹林山觀音寺秉持慈悲濟世精神，捐贈新北市政府環保局林口區清潔隊1輛資源回收車，以實際行動支持環境永續與公共服務；環保局也準備66盒蛋糕作為供品，祈求觀音媽庇佑市民與清潔隊作業平安。

圖／此次捐贈價值約224萬元的7.5噸資源回收車，象徵宗教力量與公益精神的結合。（新北市政府環保局提供）

環保局說，此次是林口區民間單位首次捐贈清潔車輛，也是民間捐贈給環保局的第16輛車輛，為地方清潔隊注入新動能，提升環境維護效能；捐贈儀式由副市長劉和然代表市府受贈並回贈感謝狀，環保局長程大維、民政局秘書陳明進及區長鄭淑敏等人皆到場見證，表達對竹林山觀音寺善舉的誠摯感謝。

劉和然強調，竹林山觀音寺長年投入社會關懷與公益行動，不僅協助弱勢、持續推動社區服務，更積極參與地方公共事務；此次捐贈價值約224萬元的7.5噸資源回收車，象徵宗教力量與公益精神的結合，更展現對環境清潔工作的實質支持，期盼能與清潔隊攜手共同守護新北市的生活環境。

竹林山觀音寺董事長蔡煌明指出，清潔隊員每日辛勤工作、無懼風雨，維護市容整潔相當不易；由於林口區幅員廣闊、清運任務繁重，寺方深刻理解清潔車輛對工作的關鍵性，因此捐贈此輛資源回收車，盼拋磚引玉，鼓勵更多企業及宮廟投入公益，為環境保護貢獻力量。

環保局局長程大維表示，新北市目前共有887輛垃圾車及1,272輛資源回收車投入服務，但仍有約12.74%車輛屆滿汰換年限，更新需求迫切；今年編列約3.1億元購置清潔車輛與機具，以因應人口成長及新興區域開發，竹林山觀音寺的捐贈，除補充第一線能量，也加速新舊車輛汰換進程。

此外，市府自115年起將於四年內增補227名清潔隊員並增購88輛清潔車輛，總投入超過5億元，環保局亦在115年度編列4.7億元用於車輛與機具汰換；環保局強調，歡迎更多民間單位依照市府訂定之捐贈原則加入行列，共同打造乾淨、宜居的新北市。

