竹林山觀音寺捐資源回收車助力林口清潔隊

▲新北副市長劉和然（圖右）接受竹林山觀音寺捐贈資源回收車。（圖：新北環保局提供）

新北副市長劉和然今（廿四）日代表出席竹林山觀音寺捐贈儀式，感謝寺方秉持慈悲濟世精神，捐贈林口區清潔隊一輛七‧五噸資源回收車，價值約新臺幣二百二十四萬元，協助第一線執行回收與清運工作，支持環境永續。新北環保局備六十六盒蛋糕祈求觀音媽庇佑市民與隊員平安。

此為林口區首次民間捐贈清潔車輛，是新北市第十六輛民間捐贈車，為地方注入新動能，劉和然代表受贈並回贈感謝狀，環保局長程大維、秘書陳明進及林口區長鄭淑敏等到場見證。劉和然表示，竹林山觀音寺長年推動公益，此次捐贈象徵宗教信仰與公益結合，展現對環保工作的支持。

林山觀音寺董事長蔡煌明說，林口幅員遼闊、清運繁重，清潔隊員辛勞付出，寺方盼拋磚引玉，號召更多善心人士響應。環保局說明，目前新北共有八百八十七輛垃圾車與一千二百七十二輛資源回收車投入服務，今年度編列三‧一億元購置一百一十三輛車輛與機具，惟仍有逾一成二車輛屆滿汰換年限，觀音寺捐贈不僅補充能量，也加速汰舊換新。

市長侯友宜已宣布自明（一一五）年起四年內增聘二百二十七名隊員並增購八十八輛車，總經費逾五億元。環保局亦編列四‧七億元汰換及新購各式清潔車輛與機具，提升服務品質，一起守護城市環境。