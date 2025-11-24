竹林山觀音寺捐贈資源回收車 攜手清潔隊共創潔淨城市

劉和然副市長接受竹林山觀音寺捐贈資源回收車(董事長蔡煌明)（新北市環保局提供）

新北市副市長劉和然今(24)日代表市府出席竹林山觀音寺捐贈儀式，感謝竹林山觀音寺秉持慈悲濟世精神，捐贈新北市環保局林口區清潔隊1輛價值約新臺幣224萬元的7.5噸資源回收車，協助第一線清潔隊執行資源回收與清運工作，以實際行動支持環境永續與公共服務。新北市環保局特別準備66盒蛋糕作為供品，祈求觀音媽庇佑市民與清潔隊作業平安。

新北市環保局指出，本次是林口區民間單位首次捐贈清潔車輛，也是民間捐贈給環保局的第16輛清潔車輛，為地方清潔隊注入新動能，提升環境維護效能。捐贈儀式由副市長劉和然代表市府受贈並回贈感謝狀，環保局局長程大維、民政局秘書陳明進及區長鄭淑敏等貴賓亦蒞臨見證，表達對竹林山觀音寺善舉的誠摯感謝。

劉和然表示，竹林山觀音寺長年關懷社會、推動公益，不僅提供弱勢救助與社區關懷服務，積極參與地方公益事務。此次捐贈資源回收車，不僅象徵宗教信仰與公益行動的結合，更展現出對地方環保工作的實際支持與關懷，攜手清潔隊共同守護新北市的生活環境與品質。

竹林山觀音寺董事長蔡煌明表示，清潔隊員每日辛勞付出，無論酷暑寒風，皆堅守崗位維護市容整潔。由於林口區幅員遼闊、清運工作繁重，觀音寺深切體認清潔車輛的重要性，特別捐贈此輛資源回收車，期望能略盡棉薄之力，拋磚引玉，號召更多社會善心人士與宮廟團體共同響應，為環境保護與地方發展貢獻心力。

環保局提到，目前新北市共有887輛垃圾車與1,272輛資源回收車投入服務，因應人口成長及新興區域開發，市府今(114)年度編列約3.1億元（含中央補助）購置113輛清潔車輛與機具，提供各區使用。惟仍有近12.74%之車輛屆滿汰換年限，急需更新。竹林山觀音寺此舉不僅協助清潔隊補充能量，也加速車輛汰舊換新進程，充分展現公私協力的成果。

此外，新北市長侯友宜在今年10月出席清潔隊員節時特別宣布自115年起，分4年增加共227名清潔隊員及增購88輛清潔車輛，總經費高達5億元以上，以全面提升清運效能減輕工作負荷。因此，環保局在115年的車輛及機具已編列4.7億的預算，預計汰換及新購垃圾車、資收車、抓斗車及鏟裝機等執行清潔作業使用的車輛及機具，再提升為民服務品質。

環保局強調，新北市府已訂有「新北市政府環境保護局接受民間單位捐贈清潔車輛原則」，歡迎企業、社團及宮廟團體共同參與捐贈行列，一起守護城市環境。環保局將妥善運用並維護此次捐贈車輛，發揮最大效益，持續攜手社會各界，打造乾淨、宜居的新北市。