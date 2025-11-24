竹林山觀音寺 贈林口清潔車

竹林山觀音寺捐贈1輛價值約224萬元的7.5噸資源回收車給新北市環保局林口區清潔隊。（張鎧乙攝）

新北市林口區24日迎來首輛由民間團體捐贈的清潔車。竹林山觀音寺以慈悲濟世精神，捐贈1輛市值224萬元的7.5噸資源回收車給林口區清潔隊，不僅強化地方清運量能，也象徵宗教公益與公共服務跨域合作的成果。更令人動容的是，觀音寺董事會也決議為協助花蓮光復鄉馬太鞍堰塞湖災區重建，捐款1000萬元，再度展現宮廟行善無界的影響力。

新北市副市長劉和然代表受贈並回贈感謝狀。劉表示，清潔隊是城市中最默默、但不可或缺的英雄，每天不論風雨都要維護環境品質；民間願意捐車，更代表社會力量與市府並肩維護城市整潔。林口與淡水是近年人口成長最快的地區，清運需求迅速增加，這輛由觀音寺捐出的資源回收車將有效提升第一線工作效率。

廣告 廣告

竹林山觀音寺董事長蔡煌明致詞表示，林口幅員廣大、清運任務繁重，觀音寺深知清潔車對基層的重要，這次特別捐贈清潔車，「為清潔隊盡一份綿薄之力」。他強調，環境維護需要所有市民共同努力，才能為下一代留下「好山好水的環境」。更透露寺方日前已針對花蓮馬太鞍堰塞湖災情，決議捐1000萬元協助災民重建家園，期盼拋磚引玉，鼓勵更多團體投入。

劉和然也進一步談到市府的整體規畫。他指出，市長侯友宜已宣布自民國115年起的4年內，將再增補227名清潔隊員與88輛清潔車，並在議會支持下，今年編列3.1億元購置113輛清潔車輛，明年再編列4.7億元汰換及增購各式機具。「捐贈1輛車，帶來的不只是效率提高，更是地方與公部門連結更緊密的象徵。」