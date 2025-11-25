竹桃蘭馨姊妹十八尖山大會師 連線宣導：113一通，關懷馬上通！

【民眾新聞網方健龍新竹報導】國際蘭馨交流協會中華民國總會配合聯合國訂定1125為國際終止婦女受暴日，於每年11月25日舉辦「1125終止家庭職場暴力與販賣人口」全國45個分會連線宣導活動。

新竹市國際蘭馨交流協會與桃園市璀璨國際蘭馨交流協會今（25）日在新竹市十八尖山聯合辦理全省連線宣導活動，秉持著國際蘭馨精神「女人幫助女人、女人成就女人」宗旨，希望藉由活動喚起民眾共同支持「不漠視、不旁觀」，您的一份關心舉動，可能挽救一個生命或一個家庭，當面對暴力時勇敢求救「113一通、關懷馬上通、攜手反暴力、你我不缺席」。

新竹市國際蘭馨交流協會理事長姜裕蓉表示，蘭馨同時致力於推動幫助弱勢家庭經濟及教育，對於國立清寒女大學生提供全額獎助學金，舉辦女青年事業講座，讓「夢想它、實現它」能夠幫助她們圓夢，活出另一個燦爛的人生。

姜裕蓉說，有幸擔任新竹市國際蘭馨交流協會理事長，最大的夢想是希望能夠幫助更多、發掘更多需要幫助的人，讓她們可以擁有新的、精彩的生活，實現屬於她們的璀璨女人夢。

桃園璀璨國際蘭馨交流協會理事長周佩璇指出，蘭馨交流協會主要推動計劃，包括：「蘭馨愛、讓夢想起飛」：國立清寒女大學生助學金、「LYD實現妳的夢想」：婦女教育與訓練、「DIBI夢想它、實現它」：女青年事業支援計劃，以投資夢想（Investing in Dreams）為核心，陪伴女性翻轉生命，創造更公平與更有力量的未來。

新竹市警察局婦幼隊今天也派出專員到場宣導「113婦幼專線」，國民黨新竹市黨部西區主任陳思妤也呼籲民眾，1125是國際終止婦女受暴日，只要113一通、關懷馬上通、攜手反暴力，你我不缺席！

《圖說》竹桃蘭馨姊妹比出終止家庭職場暴力手勢，呼籲社會大眾反暴力、護婦幼。（記者方健龍攝）