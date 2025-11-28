竹棚助燃？宏福苑火災後 港府擬換金屬架

香港宏福苑惡火，奪走94條人命，也把「竹製鷹架」安全問題推上檯面。由於外牆維修大量使用竹棚、不合格保護網等材料，被指可能加速助燃、形成煙囪效應。大陸央視也用AI動畫，模擬火勢如何一路狂燒。

大陸央視運用AI動畫，模擬香港宏福苑的火勢如何一路狂燒。（圖／大陸央視）

香港宏福苑惡火，大陸央視用 30 秒 AI 影片，模擬火災蔓延。

畫面可見，大樓外牆維修工程使用的保護網、防水布等材料，疑似不符合防火標準；加上距離樓體僅數十公分，形成煙囪效應，再碰上風高物燥的天氣，火勢連環爆開。宏福苑這場奪命惡火，也讓正在維修的沙田穗禾苑住戶心驚膽跳。

穗禾苑居民：「之前我們有討論過圍網是否助燃，擾攘了一輪，最後不了了之。」

穗禾苑居民：「還有竹棚已經搭建 2 年多，部分開始變脆變乾。最近的天氣風高物燥，很容易火警。」

穗禾苑共 9 棟、36 層樓的高樓，戶數比宏福苑還多出近一倍、超過 3500 戶。大樓屋齡 45 年，去年集資約台幣 15.6 億進行外牆大維修。但許多住戶擔心，除了棚架棚網包覆大樓，窗外甚至能看到保麗龍（220947），萬一起火，後果不敢想。

香港特首 李家超：「發展局也已經和業界會面，商討推進金屬棚架，來取代竹棚架的路線圖。」

港府展開分批巡查，確保維修工程安全進行，同時研擬後續將竹製鷹架改成金屬架。

新加坡 CNA 特派記者：「全香港超過 100 家承包商，都必須在接下來的 7 天內提交文件，證明他們所使用的建築材料耐火。」

香港是全球少數仍使用竹編鷹架的城市。火災後網路掀起激辯，有人質疑竹子鷹架不安全，也有人反駁竹架燒起來不容易，問題在於管理不良。對此，香港建造業總工會理事長周思傑表示，不管是竹棚或金屬棚架，一旦堆積太多易燃品，都可能釀災，關鍵還是在「施工管理」。

同一時間，澳門也展開聯合巡查，至少 60 個棚架工程被點名檢查防火安全。

香港 TVB 新聞：「(宏福苑)期間 8 棟樓同時施工，有業界就質疑為何不分開做。」

除了工程材料，外界也質疑為何 8 棟大樓同時施工。

建造業分包商聯會永遠榮譽會長 伍新華：「事實上未必有公司可同時應付 8 棟樓，龐大工程同時間施工。」

專家分析，如果分期施工能降低風險，但香港現行法規沒有強制規定，一切只能靠建商自律。

