竹棚架形成香港施工特色 專家：使用須更留意防火

建築安全履歷協會創會理事長戴雲發認為，「導火線可能是比較偏有火苗發生的時候，它的防護網沒有用到阻燃、止燃的，竹子雖然在很乾燥的地方不太容易點火起來，可是因為整個防護網都大片燒起來了，竹子就是一個易燃材。台灣的外牆施作的鷹架基本上現在大多數都是用金屬，它的一些防護網大多用阻燃的一些材料。」

戴雲發認為，香港因為大樓之間很靠近，使用竹棚架能應付複雜地形，也形成香港施工的特色，不過要使用竹棚架要更留意防火，其中關鍵就在於防護網有沒有阻燃的效果。戴雲發也強調，目前全世界包含台灣，外牆鷹架大部分都是使用金屬製，外面蓋的防護網也都用阻燃材料，對火災防護性較高。

更多公視新聞網報導

南投131線4.7公里處常坍方 防護網拖5個月遲未修復

杭州亞運／台灣棒球預賽3場全勝 6局15比0擊退香港

