竹棚爭議、「官進民退」到「以災亂港」：香港宏福苑大火後的輿情興起和轉向
香港宏福苑燒逾43小時的五級大火，改變過千家庭生活，同時觸發全球關注。過去的周末，前往宏福苑獻花的人龍長達兩公里，排隊人數有時達到5000。社交媒體上，人們緬懷大火中離世的親友；倖存者向媒體講述自己的經歷。
警方宣佈死亡人數來到146人，預計數字仍會上升。進入12月，隨着最後一棟著火大廈完成搜索，市民將迎來的是叩問真相、等待調查和重建的漫漫長路。
每場災難是一面放大鏡，既突顯民間的韌性和力量，同時放大檢視政府的應對手法。
BBC中文梳理大火五日間網絡輿論、官方應對口吻及行動，回看網絡、民間和官方持續關注的焦點。
竹棚輿情、建制媒體下架調查報導
竹棚是大火發生不久，從線上到線下、中港兩地之間發酵得最快、最熱烈的第一個爭議。
11月26日近下午三點開始起火，入夜升至五級火。當晚的記者會，消防曾估計火勢蔓延是因為風勢及起火竹棚的碎屑。但起初社會仍未聚焦竹棚的角色——一直到外媒報導以及大陸輿論場批評，竹棚始成為大火焦點。
27日，微信公衆號「牛彈琴」發布文章，指香港在建築安全方面有「不錯紀錄」，但大火「讓人失望」。作者寫道，內地基本上已全面用金屬棚架取代竹棚，「香港居然用的還是竹子」，直指竹是助長火勢蔓延的原因。
「牛彈琴」是中國官媒新華網副總編輯劉洪的自媒體。該文章在微信上獲得超過十萬閱讀量，後獲網易等多個平台轉載。
儘管央視新聞等官媒有跟進報導大火，且報導主要聚焦不在合規格的棚網和發泡膠板，但大陸輿論場於27日開始湧現各種對竹棚的批評與嘲諷。有網民留言稱「連内地貧困地區都很少用了」、「落後的香港，真的，就是内地九十年代末零幾年初的水平」。
同一時間，國際媒體如路透社、美聯社等也在其報導中提到竹棚是大火原因。比如《衛報》在火災首日刊出報導的第一句，已寫道「致命火災似乎部分原因是建築物外的竹棚」。
事實上，政府未有指出竹棚是火災起因，目前僅強調圍封窗戶的發泡膠板是高度易燃，令圍網包括竹枝和其他物件都起火。但政府在27日表示，會與業界商討用金屬棚架取代竹棚的路線圖。
取代竹棚似乎成為板上釘釘的事，報導及評論引發一批香港市民憤怒，一方面連日來在社交媒體上反駁說法，為竹棚正名。另一方面，有人亦開始質疑，圍繞竹棚的討論是一種輿論操作，有「帶風向」嫌疑，意圖就是模糊大災背後的制度問題。
香港理工大學建築環境及能源工程系副教授黃鑫炎曾接受多間外媒採訪，指竹棚易燃，會助長火勢蔓延。他昨日發聲明致歉，承認自己表達方式或令公眾誤會竹棚是火勢蔓延的「主要原因」，強調這非他本意。
值得關注的是，在網絡爭吵以外，香港建制媒體大公報28日刊出「揭開維修棚架背後重重黑幕」的調查報導，當中解析屋苑維修費、圍標合謀、利益輸送等問題。但文章刊出不足一日已旋即下架，媒體未有給出具體原因。
香港資深時事評論員劉銳紹向BBC中文表示，揭露弊端的報導其實能「為大家消氣」、「間接為官方卸力」，但官方現時傾向很明顯：「大家集中救災，其他的事以後再講」。
政府關愛隊全面替代義工？
在社交平台一片爭吵聲之際，政府開始加緊對民間行動的控制。
大火發生後，眾多市民連夜自發捐贈物資。棉被、飯盒、衣物和日常用品湧進大埔。物資站在兩日內大爆發，遍佈鄰近宏福苑的廣福邨平台、大埔墟地鐵站及多間政府開放的臨時庇護中心，由市民義務運作。
除此之外，也有人加入義務運送物資、接送受災居民，有年青人搭建「報平安」應用程式、整合資訊網站。動員的迅速和能量，令不少人在社交平台分享，「突然間好似回到了2019年」。
2019年，在香港反修例運動現場，民間均自發組織整合物資，支援前線示威者。
但自28日起、即大火發生第三日，政府開始介入民間行動。事故後，東昌街體育館被用作庇護中心，有幫忙的民間義工向《明報》表示，政府的關愛隊到場要求他們離開，表示只能留20人。
據BBC中文記者當日下午所見，東昌街社區會堂地下門外擺放大量物資，有義工向記者表示行動屬巿民自發。義工吳先生當時稱，按其理解，關愛隊當晚會進駐並接管場地，但因物資為巿民所屬，仍在討論是否轉交政府。
民政及青年事務局局長麥美娟曾經回應，指庇護中心部份情況「混亂」，為保護居民私隱及安全，一般不會讓工作人員以外的人進入。但她說，「社會（和）大家應不分彼此，不分立場，大家一齊去幫助受影響居民」。
但政府很快就打破「不分彼此」的說法。29日凌晨，警方派人駐守廣福邨平台所有出入口，要求在場義工在中午前完成清場。各組織及物資站只好搬遷並轉移物資。
移民工庇護中心「白恩逢之家」於大火當日在廣福平台設立諮詢站，協助受影響的外傭。30日，執行總監埃德溫娜·安東尼奧（Edwina Antonio）向BBC中文表示，她們在29日凌晨被警方要求撤走，組織最後只好借用邨內社會服務中心的桌子作諮詢站。
相隔一日，麥美娟再無直接回應關愛隊接手一事，只重申庇護中心「從來都是民政處負責管理」，確保每位中心使用者的安全和私隱，「是我們要盡的責任」。
香港行政會議成員湯家驊向BBC中文表示，尊重巿民自發支援受災居民的工作，但認為物資交由一個統籌的機構是合適的處理，「不是各自為政」，至於哪個機構較合適則交由政府決定。
香港浸會大學政治及國際關係學系副教授陳家洛則形容，取締民間義工的做法是全方位的「官進民退」，而香港應對災難的手法與內地一致——社會控制「既是目標亦是手段」。
陳家洛用「親疏分明」解釋，關愛隊不是自主自發，而是聽從政府、受政府控制的「基層政治構造」 ，雖然民間自發援助重要，但如果循「社會控制」的思維，「官方不會樂見民間自發的行動以現時方式持續發展」。
「黑暴」再現、「以災亂港」？
物資站被接管之後，政府指災民物資充足，呼籲市民暫停捐贈。坊間的關注開始集中轉移至制度問題。
28日，有市民成立「大埔宏福苑火災關注組」發起聯署，提出四大訴求，包括持續支援受災居民，成立獨立調查委員會，全面徹查潛利益輸送，以及全力追究監管疏忽，問責政府官員。
24歲的關靖豐是其中一名發起人。他在接受本地媒體訪問時，指見到竹棚成為「代罪羔羊」，被政府「祭旗」感到憤怒不開心，希望聯署重新把焦點聚焦制度問題。當被問到會否擔憂風險，他表示「沒有過多考慮後果」。
「如果政府認為這四項非常非常基本、根本的訴求令他們敏感，（覺得我是）在煽動對他們的憤怒或仇恨，那他們就太敏感了。」關靖豐說。
近日來，不少市民到宏福苑休憩處獻上悼念花束，有人在紙上寫道：「要檢討的不是竹棚，而是制度」。
但一日後，建制媒體《文匯報》報導指，有居民反映廣福邨平台有戴黑口罩人士，疑似「黑暴肆虐時的『搞事』分子」，又指有「黃人」在社交平台抹黑關愛隊、在平台疑似「紮營」，企圖「騎劫」關愛和善後，引風向煽動仇恨情緒。報導稱警方國安處高度關注，「防止黑暴餘毒借機死灰復燃」。
同日下午，國安公署旋即發聲明，指堅定支持特區毫不手軟打擊「以災亂港」行徑。發言人指有人「挾民痛、忤民意」，讓香港再現「黑暴」至暗時刻。發言人又說，警惕打着「為民請願」旗號挑動對抗撕裂社會的人。
直到晚上，多間傳媒引述消息稱關靖豐涉嫌煽動，被香港警方國安處拘捕；翌日，再有消息傳出兩名男女被捕，其一人為前屯門區議員張錦雄，另一名女子則為義工。警方未就上述三人行蹤發佈消息，但回覆BBC中文稱，警方採取任何行動，均會按實際情況，依法處理。目前網上的聯署顯示「已結束」。
陳家洛指出，政府有絕對權力不同意成立獨立調查委員會或者問責，但在中央、特區政府必須主導一切的意志驅使下，「國安」系統慣常地用「定調定性」的手法去「震懾」任何政權不歡迎的事情。
「拘捕行動其實可以完全無關『訴求』本身，國安系統自己有自己的鎭壓維穩的思維、行事方式作風，公眾觀感便是『泛國安化』的城市管治，也不管居民接受不接受。」
外界猜測聯署觸動當局神經的其中一個原因，是提到成立獨立調查委員會——2019年香港爆發反修例運動，民間提出的「五大訴求」之一，也是成立獨立調查委員會調查警民衝突。
1996年11月嘉利大廈發生大火慘劇，當時政府在不足一個月內已成立獨立調查委員會調查成因。
身兼資深大律師的行政會議成員湯家驊向BBC中文分析，指政府多方面跟進後續工作，包括警方、廉署已展開刑事調查，又指死因庭的調查相當到位，相信已包含所有需要跟進的問題。他認為，若現時已有足夠渠道跟進，未有需要成立「廢時」、「架床疊屋」的獨立調查委員會。
目前，警方以涉嫌誤殺拘捕三名建築承建商負責人，廉政公署則以涉嫌貪污拘捕11人。
政府已成立跨部門調查專組，由消防處帶領，參與部門包括警務處、屋宇署、機電工程署、房屋署、勞工處及政府化驗所，調查方向主要為起火、蔓延迅速及環境引致大量死傷的成因；另指會將案件提交死因裁判法庭處理。
湯家驊表示，據他觀察，「黑暴」時期曾參與顛覆政府的人士不能說已退出社會的言論空間，他個人感受很多人仍然以「19年的思維、言語或處理方法去討論公眾議題」，「有沒有一些死灰復燃的跡象呢？所以有人認為我們要小心，以防有人以災亂港，我覺得都是一些小心的處理方法，不需要緊張。」
正當社會叩問責任之際，發起聯署者被捕，消息再激起反彈情緒，社交平台新聞下留言一片憤懣。「要求查真相就係煽動？」「自從國安法之後香港人既（的）訴求得番二個，搞好經濟同安居樂業，二樣你地都做唔到，真係誰大誰惡誰正確。」也有人反問：「國家安全了，人民呢？」
湯家驊表示案件或進入司法程序，不作評論。他指出，煽動罪有明確條文說明提出意見是為了「改善」亦屬答辯理由，認為法例合理，「不會擔心有人日光日白講幾句說話就會被人抓去坐監」，觀乎部分傳媒近日就事件的評論文章，亦不認為社會出現噤聲的情況。
劉銳紹則形容，市民有訴求「是很自然」，但政府擁有慣性思維，很警惕破壞或外部勢力，「尤其是這些情況，如果他不先制人，他們會擔心會有一點星星之火就可以燎原。」
網絡用語學打擦邊球，選舉尚未延期
在社交平台上，已經有港人積極學習說詞，規避風險。
有人向大陸網友請教，能否把原來的四大訴求「寫到香港政府沒有辦法說是違反國安法」。其中一則留言以簡體字回覆：「前面加一句『全力貫徹習主席對香港這場火災的關懷，落實中央政府反貪污政策的方針，我們提出以下建議：』最後加一句，『堅決擁護黨的領導』就完事了。」留言獲五千多個讚。
另外前沙田區議員趙柱幫也發文，表示「鑑於中國新時代，美麗新香港」，在每一項訴求前都加上「全力支持中央及特區政府」。有人感慨留言，「香港人要適應新常態，凡事加個支持黨中央，做事才有保障。」
火災發生後，香港特首李家超多番感謝習近平、中聯辦主任落災區探望受災居民。
大火首日晚上10時，新華社報導習近平高度重視事故，表示「第一時間」了解災情，指示特區政府「全力以赴」撲滅火災。李家超在凌晨見記者，表示「衷心感謝習近平的關心」。
同日下午舉行的記者會，李家超再感謝習近平對事件的高度重視，多謝中央港澳辦工作小組赴港協助救援，形容這是「中央對香港的關愛」以及「國家一方有難、八方支援的精神」。
中聯辦主任周霽、國務院港澳辦副主任農融亦到場探望災民。周霽表示，二人是受國務院港澳辦主任夏寶龍委託，「專程帶來習近平及中央政府」對遇難者沉痛哀悼，及對家屬深切慰問。
劉銳紹指出，李家超的做法是慣例，「總體來說，現在香港很多事情都要向大陸傾斜，官方自然要這樣」。湯家驊則表示，「我們有事，國家提出想支援我們，有什麼問題呢？」
目前為止，未有一個香港官員因大火而下台。
立法會議員狄志遠曾致函立法會主席梁君彥，要求就大火提出「緊急休會辯論」，促請政府徹查事故及討論災後安排。但梁君彥拒絕，並指出立法會已終止運作，只會應行政長官的要求召開緊急會議。狄志遠對梁君彥的回覆表示遺憾，指《基本法》規定立法會有責任監督行政機關的施政。
值得注意的是，李家超今年9月在施政報告中才提出建立「部門首長責任制」，如發現公務員缺失，嚴重可警告、譴責以至革職等。李當時指，建立全面制度，是為「強化部門首長的責任擔當」。
多間本地媒體報導，今周將復舉辦香港立法會選舉論壇——現時距離原定的12月7日投票僅餘七日。政府尚未就此安排做出明確說明。
問及災難對選情影響，劉銳紹說，政府本或擔心投票率難看，但現在災情反而給政府提供藉口，「大災難了，大家沒有心情」。而從民間角度也「沒有影響」，「不投票的人你怎麼動員都不會投票了。」
陳家洛則估計，「不處理、冷處理」災難本身相關議題，很可能成為今次選舉的特色之一。政府可以做的依舊是動員支持建制的市民、僱員及催谷公務員，以獲得「鐵票」，「所謂投票率，客觀而言是一份動員力度成績表」。
其他人也在看
日本達摩寺遭闖入破壞！中國女遊客越線毀「TW」圖案 台日網友怒炸
近期中日關係持續緊繃，中國官方雖呼籲民眾「暫時避免赴日旅遊」，大阪知名景點勝尾寺仍吸引大批遊客造訪。然而，這座以滿園達摩聞名的寺院，近日卻傳出中國遊客跨越保護線，動手破壞寺內排列的臺灣形狀與「TW」字樣達摩群，引發台日網友怒火。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
台男困阿布達比！韓國瑜幫救 蔡正元轟4字
[NOWnews今日新聞]一名來自雲林、參加16天旅行團的陳姓男子，24日清晨在杜拜阿布達比轉機時，遭全副武裝的警察攔下帶走後失聯，立委張嘉郡表示，在立法院長韓國瑜與她的要求下，外交部才請律師幫助國人...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
新／才剛控前妻「名媛界大S」脫產！夜店大亨夏天倫與女友遭砍雙雙送醫
知名夜店大亨夏天倫日前因與被稱為「名媛界大S」的前妻黃廉盈爆發財務糾紛，再度成為外界焦點，沒想到今天晚上18時許,與女友在民生東路三段一處大樓地下室遭不明人士設伏襲擊，2人受傷送醫，所幸均意識清楚。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
香港大火心碎一幕 印籍移工罹難前「緊緊抱著嬰兒」
即時中心／林韋慈報導香港大埔宏福苑於26日發生世紀大火，雖然港府昨（28）日宣布火勢已全面撲滅，但災情仍在持續擴大。昨日公布死亡人數至128人，仍有逾200人失聯，隨著搜索範圍延伸，死傷數字仍持續上升。這場大火牽動許多在港外籍勞工的命運。由於宏福苑內外傭人數眾多，印尼駐香港總領事表示，該區約有200名印尼籍家務工，其中仍有11人下落不明。移工團體則指出，在82名菲籍家傭中，有19人尚未尋獲。民視 ・ 1 天前
勞動基金10月大賺3千億元 新制勞退平均分紅上看4.3萬元
台股10月份驚驚漲，勞動基金運用局今（1）日公布10月最新勞動基金績效，單月賺進3,006億元，創單月新高；前10個月收益達8,595億元，收益率為12.46%，整體勞動基金規模為7兆5,646億元。其中，新制勞退基金賺5,589.1億元，若以目前參與收益分配的有效帳戶1,292萬戶計算，每位勞工平均帳面分紅增加至4.3萬元。Yahoo奇摩股市 ・ 3 小時前
欠1萬修車費！17歲少年打工還債 遭惡煞砍到臟器外露
只因為一萬多塊就把人砍成這樣！深入追蹤這名17歲工讀生，曾三進三出這家店、生活狀態不穩定又很需要錢，他因為跟嫌犯借機車、有1萬多修車費，欠了兩個月都沒還，嫌犯一氣之下找7名同夥跑到美食商圈砍人，警方獲報後展開追緝，4小時後8人都落網，依殺人未遂罪移送法辦。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
亡兒最後傳訊！她淚崩「母困21樓沒人能幫」
[NOWnews今日新聞]香港大埔宏福苑26日發生大火，7棟大樓同時延燒，逾43小時才撲滅火勢，至少造成128人死亡。一名倖存的住戶淚崩回憶，72歲、行動不便的母親獨自被留在21樓，她在樓下不斷打電話...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
國道摔出車是「跳車」！ 男被押找女友籌錢冒險逃
昨天國道 一名男子 竟然從轎車 摔落！警方證實，男子是自己跳車的，因為他和前女友，有債務糾紛， 前女友找人押著他，要到嘉義 找現任女友 籌錢，這名男子不想連累女友，因此 冒險跳車，不過這是跳車男子單方面的說法，警方還要找車上的其他人調查。 #國道#跳車#債務糾紛東森新聞影音 ・ 23 小時前
香港宏福苑大火：死亡數字升至146人，警方指房間、樓梯、天台均找到遺體
警方表示，當中54個遺體有待辨認，受傷人數為79名，另有100個案無法追查，原因包括報案人聯絡不上，資料零碎及報案人未能提供更多資料等。BBC NEWS 中文 ・ 1 小時前
機車被偵測到「車牌異常」遭攔 警：你車牌註銷了啊
台中警方巡邏，發現一台機車，車牌已經遭到註銷，立刻攔下騎士，經員警盤查，騎車的陳姓男子竟然也不知道自己的車牌被註銷，後來發現是強制險沒有續保，警方當場開罰。 #車牌異常#強制險沒有續保#開罰東森新聞影音 ・ 23 小時前
影/悚！桃園蘆竹工廠大火「電纜狂燃、巨量黑煙衝天」
桃園市蘆竹區今（30日）上午發生工廠大火，據警消的救援資訊，地點發生在龍安路二段上，上午7點10分左右獲報後，立即出動第三大隊大竹分隊人車趕往灌救，據了解現場燃燒電纜疑似為回收場，截至目前為止沒有發現有人受困，持續搶救中，巨量黑煙竄上高空的景況相當駭人，起火原因仍有待火勢撲滅後，由火調科進一步釐清。中天新聞網 ・ 1 天前
才控前妻「名媛界大S」脫產！夜店大亨夏天倫驚傳「手臂遭砍傷」送醫
社會中心／綜合報導在信義區打造夜店版圖、有「夜店大亨」之稱的夏天倫，日前因與被稱為「名媛界大S」的前妻黃廉盈爆發財務糾紛，再度成為外界焦點。沒想到今（30日）晚間又傳出意外事件，他與女友行經途中遭人持利器攻擊，手臂被劃傷後緊急送往醫院。至於整起案件的經過與動機，警方已介入調查，正進一步釐清相關細節。民視 ・ 16 小時前
裝路人傻問"我被騙了嗎?" 樸素女車手竟是取款慣犯
中部中心/徐秘康、陳建華 台中報導台中市有一位民眾，被詐騙過兩次之後，終於醒悟，配合警方辦案。當打扮樸素的女車手，被員警包圍時，還裝傻問，難道自己是被騙來犯案的嗎？員警哭笑不得的回應，你是來騙別人的！其實女嫌犯是老手，專門幫"假投資真詐財"的集團收錢！樸素女車手是取款慣犯。一鎖定車手行蹤，員警快步跑進超商，女嫌犯從彰化鹿港，騎機車到台中市西屯區，準備取款！73歲鍾姓被害人，之前已經被騙過兩次，交出22萬元，這次他與警方合作，終於將車手逮個正著！樸素女車手是取款慣犯。女車手打扮得相當樸素，也一副狀況外，面對幾名員警要抓她，她還用無辜的口吻問，自己是被騙了嗎？四十五歲黃姓女子，有這麼好傻好天真嗎？求職不成被騙去收錢的嗎？警方這麼一查，其實她是車手慣犯！詐騙集團是以"假投資真詐欺"的手法，榨取被害人錢財。警方指出，犯罪集團常以"工時彈性"、"高額報酬"等話術，招募車手，民眾不要誤觸法網！《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：假裝路人傻問我被騙了嗎？ 樸素女車手竟是取款慣犯 更多民視新聞報導警方打詐出新招! 變裝超商店員逮車手詐團勾結地政士誘騙抵押房產 屏警12天內瓦解48集團花蓮女子誤信投資詐騙 詐團陸續得手逾500萬民視影音 ・ 1 小時前
港災難遇害者辨認組600人進駐宏福苑 陸開展高樓隱患排查
宏福苑大火死傷慘重，港警今（29日）上午派出600名災難遇害者辨認組（DVIU）人員進駐各棟大廈火場，以協助確認遺體身份及蒐證。而為避免憾事重演，大陸國務院安委會亦宣佈開展高層建築重大火災風險隱患排查整治行動。中天新聞網 ・ 1 天前
台南開5小時到花蓮取款 女車手遭設局落網｜#鏡新聞
台南有一名詐騙集團女車手，獨自開了5個小時的車，專程到花蓮要跟被害人面交，沒想到被害人早就報警，並且跟警方聯手抓人，等到車手要求被害人上車交款的時候，警方就從四面八方湧上前，把車手從駕駛座抓下來，而她一度還否認犯罪，不過車上也被搜出點鈔機跟其他證物，當場人贓俱獲帶回法辦。鏡新聞 ・ 18 小時前
潘迎紫親赴大埔宏福苑火災祈福法會 捻香悼念「願死者離苦得樂」
香港大埔宏福苑大火，目前共有128人死亡、數百人失聯，女星潘迎紫得知此事後，難過發文表示：「好心痛啊，忍不住眼淚奪眶而出」，昨(29日) 親自前往大埔宏福苑火災祈福法會，捻香弔唁所有罹難者。中時新聞網 ・ 1 天前
感受近期諸事不順、業績不佳？民俗專家：敬請把握農曆10月12日
農曆10月12日，也就是國曆的12月1日就是被稱為「大聖爺」齊天大聖的生日，需要貴人、財運的朋友要好好地把握這一天，知名民俗大師廖大乙就說，只要在當天向大聖爺祝壽並誠心祈求，讓「恨鐵不成鋼」的日子可以否極泰來。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
快訊／嘉義75歲翁「機車上國道」一路逆向！遭自小客撞飛當場慘死
國道一號嘉義水上路段272.3公里處30日凌晨3點42分發生一起死亡車禍，王姓老翁（75歲）當時將機車騎上北上路段內側車道一路逆向，造成駕駛自小客的林姓男子（49歲）反應不及當場撞上，機車當場卡進車頭並起火燃燒，王姓老翁被撞飛當場死亡，目前警方已報驗，相關肇事原因正由國道警方釐清中。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
無照騎車雙載自撞分隔島彈飛！台中少年不治 少女驚嚇無法筆錄
台中市南區建成路與合作街口今日凌晨5時25分發生一起死亡車禍！一名16歲高姓少年無照騎機車，後座載著同齡少女，行經路口時不明原因失控自撞分隔島，強大撞擊力道使兩人當場彈飛倒地。少年身受重傷送醫搶救，於上午8時許宣告不治。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
「熄」禁「評」？香港男子發起徹查宏福苑大火連署 慘遭國安警察訊問
「南華早報」引述知情消息人士的說法指出，香港警方國安處訊問了一名男子，他先前在網路上發起連署，要求政府徹查問責香港80年來最致命的大埔宏福苑火災。民視 ・ 1 天前