「竹棚」惹禍？香港宏福苑大火 專家曝「5大原因」：法規未禁止

記者簡浩正／台北報導

香港宏福苑大火，網路流傳照片可見，屋內火光熊熊，十分嚇人。外界把可能禍因指向竹棚。（圖／Threads@striking_biking）

香港大埔宏福苑26日發生嚴重火災，引發社會對使用竹子搭建工作棚（竹編鷹架／竹棚架／竹棚）的爭論；大火發生後，許多社交平台的留言把可能禍因指向竹棚，認為竹棚是元兇。也好奇為何香港工地仍搭竹棚架？對此，專家指出儘管這項技術在許多其他國家已被淘汰，但在地形限制、施工彈性等因素考量下，在香港仍然使用。且香港目前法規並未完全禁止使用竹棚架。

香港大埔宏福苑26日發生嚴重火災，截至28日統計，已造成約128人罹難、79人受傷、約200人情况未明，這起回歸後罕見的重大災難令全港陷入悲痛情緒。

據悉，這次發生大火的宏福苑已有42年歷史，屋苑有8幢大樓，住房接近2000個；火警發生前，該屋苑正進行外牆維修，所有大樓外牆因此搭上了竹棚及蓋上保護圍網，以及使用一些塑膠品用作保護玻璃窗之用。

據《香港文匯網》報導，香港建造業總工會理事長周思傑說，香港建築工地經常使用竹棚，但竹枝本身由乾燥竹材製成，正常情況下並不容易燃燒，除非火勢猛烈。不過，大火發生至今，社會有輿論認為竹棚可能是此次嚴重火災的關鍵。

對此，天時地利不動產顧問公司總經理、消基會房屋委員會召集人張欣民表示，香港這次大埔宏福苑多棟大樓發生大火災，據報導起因可能是整修中搭起的竹棚架及其配套的尼龍防護網。很多人都很納悶「為什麼香港到現在還在搭竹棚架，而不是現代化的金屬鷹架呢? 竹棚架不是早期香港電影中很常看到的建築工地景象及工法嗎？現在都什麼時代了」等質疑。

他說，香港建築工地廣泛使用竹棚架而非金屬鷹架，儘管這項技術在許多其他國家已被淘汰，但在香港仍然使用，是基於多種實際因素，包括成本考量、地形限制、施工彈性，以及技術傳統等。他列出以下主要原因。

• 成本效益高：竹棚架的材料成本和人工總成本遠低於金屬鷹架。有業界人士指出，竹棚架的總成本可能僅為金屬鷹架的四分之一到三分之一。

• 材料輕便、運輸容易：香港城市空間密集，舊市區巷道狹窄，金屬棚架需要使用機械進行吊裝和運輸，而竹竿輕巧，可以輕鬆地以人力搬運，非常適合在擁擠的環境中施工。

• 施工靈活性高：竹棚架可以根據建築物的複雜形狀或不規則外牆快速調整和搭建，彈性比標準化的金屬鷹架更高。

• 技術成熟與人力充足：香港擁有大量經驗豐富的註冊竹棚架師傅（約2500名），這項技術已成為香港標誌性的文化符號之一。

• 法規允許：香港目前法規並未完全禁止使用竹棚架，而是透過修訂《竹棚架工作安全守則》等方式加強安全管理，確保其在使用時符合穩固和安全的要求。

