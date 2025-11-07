竹檢書記官造假169案件！「家藏470萬」1罪判刑 貪污無罪原因曝

記者羅欣怡／新竹報導

新竹地檢署書記官為規避管考壓力，將169件未執行的案件勾選成已完成。（圖／示意圖／翻攝pixabay）

新竹地檢署張姓執行科書記官為規避管考壓力，竟在案管系統動手腳，將2020年至2023年間共169件，未實際辦理「罰金分期繳納」的案件勾選登載完成。新竹地院審理後，依「公務員登載不實」判刑1年6月，緩刑4年，須向公庫支付150萬元；至於另被控違反《貪污治罪條例》部分則判無罪。

判決指出，張男自2020年3月至2023年3月間，利用個人帳號登入案管系統，擅自登載「每一日易科金額」、「分期期數」等資訊，偽造完成罰金分期繳納作業。

檢方清查後發現，「得易科罰金案件」中有144件、「不得易科罰金案件」有25件，共計169件都遭不實登載，導致研考科與主管無法追蹤案件進度，損害地檢署稽核正確性，也影響國家司法權公信。案情曝光後，法務部廉政署移送偵辦，最後由檢方提起公訴。

檢方於2023年7月18日指揮廉政官前往張男住處搜查，竟在主臥室衣櫃鞋盒中查獲470萬元現金，經金流分析，懷疑張男財產異常增加，他也無法說清470萬元來源，因此被依《貪污治罪條例》公務員財產來源不明罪嫌起訴。

不過，法院審酌後認為，其中410萬元調查後可說明為家庭資金與避險用途，另60萬元雖來源不明，但檢方無法證明與犯罪期間相關，貪污部分無罪，另依公務員登載不實準公文書罪，處1年6月徒刑、緩刑4年，並應向公庫支付150萬元。

