竹檢署打擊犯罪平臺 宣示打擊妨害綠能發展犯罪決心

新竹地檢署姜貴昌代理檢察長（中）以南部地區查緝綠能犯罪案例為題，提醒與會者應予以借鏡。（新竹地檢署提供）

記者彭新茹／新竹報導

新竹地檢署日前召開「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平臺」會議，由代理檢察長姜貴昌主持，邀請連繫平臺成員法務部廉政署北部地區調查組、法務部調查局新竹縣市調查站、經濟部能源署、海洋委員會海巡署偵防分署新竹查緝隊、新竹縣、市政府警察局、新竹縣、市政府產業發展處及政風處等主管和窗口人員出席與會。

姜貴昌表示，隨著全球淨零轉型目標確立，推動綠能產業發展是國內能源轉型重大關鍵，因利益龐大，遭不法犯罪者覬覦，進而衍生貪瀆、組織犯罪等不法情事。雖新竹縣市區轄內現有大型光電或風力發電場不多，但平臺成員仍必須合作，了解有無申設中之大中型光電或風電場，及在申設程序有無面臨幫派滋擾或不法人士假借抗議之名行阻擾之實，進而去預防或蒐報有無貪瀆或強索財物之案件，可以借鏡中南部地區偵破妨害綠能產業發展犯罪案件，再對照本署轄區發展狀態，如發現有不法事件，應積極聯繫及進行蒐報及處理，使綠能產業廠商能在合法健全且無干擾之環境之下，興利投資建設，蓬勃發展綠能產業。

廣告 廣告

此外，「公益揭弊者保護法」已於今年七月廿二日施行，該法旨在保護勇於揭發公部門、國營事業等弊案的人員，除就鼓勵揭弊設有一定程序以外，對於其身分保密、任職保障、資訊獲知權，甚至涉有不法責任之減免，均有詳盡之規定，因妨害綠能犯罪型態常見貪瀆案件，如有檢舉、揭弊此類案件，亦可適用上開法律，予以保密及保障身分。

姜貴昌說，成立聯繫平臺就是要有效整合、通報綠能產業發展的背景、申設程序過程及營運過程遇有不法之消息及情資，以期除去綠能業者發展產業受到脅迫、勒索或非法的障礙，遏止不法，使綠能產業發展順利推動。