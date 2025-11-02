竹溪寺舊山門前早市 府城另類風情

竹溪寺舊山門前早已成為台南市民耳熟能詳的「體育公園菜市場」。（記者陳俊文攝）

記者陳俊文∕台南報導

早期的台灣，廟口常是菜市場，像保安宮、水仙宮、景福祠，只是隨著市區馬路拓寬和整編，很多古老廟口菜市場已不復見；南區竹溪寺舊山門前每天上午就有攤販自動集結，此地已成為府城人口中的體育公園菜市場，清晨陽光還未完升起，攤車一輛接一輛地停靠，像是默契十足的樂手，每天奏起「府城日常進行曲」。

竹溪寺文化園區靠近體育公園忠靈塔旁的舊紅磚山門「法雨」、「慈雲」金字閃耀，每天一大早便被前方的蛋攤、魚攤、蔬果攤圍得很熱鬧，即使老樹下樹池，也成為攤位的延伸，有的攤商只要幾袋豆類、花生，就能展開一天的生計，而此地特有攤販叫賣聲，夾雜寺內傳來的誦經聲，奇妙地交融成一幅台南風景，也僅此地有此風情。

一位老攤販說，魚貨早上剛從安平魚港批回，拜過竹溪寺再開賣，保證順風順水。幾攤阿嬤擺上自己種的地瓜葉、九層塔賣，旁邊是自製的辣椒醬、醃菜、果乾，這裡雖不是觀光市場，卻比任何文創市集更真實、更有味。

竹溪寺的舊山門未見香客穿梭，如今成了生活舞台，還有人說它「被市場包圍」，其實，這是信仰與生計並存的延續，文化與庶民產生的生活共鳴。