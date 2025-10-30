竹溪整治計畫最後一塊拼圖動土 重現昔日潔淨水岸美景指日可待
台南市竹溪水質淨化場第二期工程30日動土，藉由本期工程可將竹溪流域的47,000噸污水全量截流，提升竹溪的水質，完成竹溪整治的最後一塊拼圖。台南市長黃偉哲期許工程順利如期完成，讓竹溪成為潔淨並充滿生命力的河川，也為民眾增添一處休閒好地方。
黃偉哲表示，大家期盼已久的竹溪水質改善第二期工程，終於正式開工，非常感謝環境部核定補助經費，第二期工程總經費4億6,000萬元，其中環境部補助款佔63%，2億8,980萬元，同時也感謝議會支持地方款佔37%，1億7,020萬元。工程預計500多天可以完工。
水利局說明，第二期工程將採用近自然的接觸曝氣工法，將淨化後的水補注回竹溪上游，能大幅度改善竹溪的水質及周邊環境，並且將周邊原有的景觀步道進行串聯，打造出能夠提供民眾休閒遊憩的多功能場域，讓該處不僅是一個水質淨化場，更是台南市民未來的重要休閒基地。
竹溪水系流經南區竹溪里、新生里及大林里，隨著都市化快速發展及民生污水不斷匯入，竹溪曾一度變成散發惡臭的排水溝，嚴重影響周邊環境與居民的生活品質。為了重現竹溪往日的煙雨勝景，台南市政府自99年起陸續推動水質改善及環境整治計畫。
竹溪一期水質淨化場於109年完工並開始啟用，截流竹溪上游每日約47,000噸晴天污水，並將每日22,000噸處理後放流回竹溪河道，大幅改善竹溪橋上游的水質，然仍有部分未經處理約每日25,000噸的污水直接排入竹溪橋下游，因此市府希望透過本次工程設置一座每日處理量25,000噸之水質淨化設施，以完善區域之污水整治，提升整體環境及民眾居住品質。
更多新聞推薦
其他人也在看
台南竹溪水質淨化場第二期動土 完成整治最後拼圖
（中央社記者張榮祥台南30日電）台南市竹溪水質淨化場第二期工程今天動土開工，完工後將可全面截流竹溪流域4萬7000公噸污水，提升竹溪水質，也完成竹溪整治最後一塊拼圖。中央社 ・ 19 小時前
改善水質與淨化生活廢污水 竹市府獲中央1億經費改善溪埔子排水系統
新竹市光復路與清華大學沿線地區有溪埔子排水第二分線貫穿，數10年來隨著周邊建案與住戶不斷增加，近3公里的流域因生活廢污水的排放導致水質惡化，甚至不時傳出惡臭，市府獲中央環境部1億經費補助，加上自籌，共投入近1.6億元進行水環境改善工程，將採用先前在東勢大排淨化水質的方式，以「現地處理」與「礫間淨化」自由時報 ・ 21 小時前
整治舊市區自然河川 台南竹溪打造親水遊憩場域
南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導台南市政府，整治舊市區唯一自然河川竹溪，營造親水遊憩場域，向中央爭取新台幣4.6億元經費補助，辦理「竹溪第2期水質淨化場工程」，周四下午正式動土，完工後將能徹底改善竹溪的水質，為民眾提供更健康、自然的生活環境。台南竹溪第二期水質淨化廠工程，正式動工！（圖／民視新聞）金鏟動土，台南市竹溪的第二期水質淨化廠工程，正式動工。竹溪是台南市舊市區，唯一的自然河川，近幾年在市府團隊努力整治下，華麗轉身為熱門拍照的打卡景點，處處可見鷺鷥、紅冠水雞等鳥類足跡，讓民眾對過去竹溪髒亂的印象，大為改觀。台南市長黃偉哲表示：「讓經過竹溪的人，以前要匆匆忙忙連滾帶爬掩口鼻，現在是從從容容游刃有餘深呼吸，讓所有的周邊的民眾，和所有的市民們，都能夠喜歡來這裡。」在整個竹溪整治的計畫中，原本已經完成第一期的淨水場，為了在現有處理能力基礎上，再提高處理量，成功爭取環境部補助進行第2期的水質淨化場工程。二期淨水廠，綠化覆蓋率85%，完工後現地公園景觀，提供在地民眾運動休閒！（圖／民視新聞）台南市水利局長邱忠川表示：「竹溪淨水廠第二期工程，能處理25000噸污水，如果25000噸完成了以後呢，那我們就可以把竹溪全部的污水，可以把它全部完成。」第二期水質淨化廠的特色，採用近自然的接觸曝氣工法，把淨化後的水補注回竹溪上游，能大幅度改善竹溪的水質和周邊環境，還能串連周邊原有的景觀。新世紀環保服務董事長吳尚謙強調：「是一個地下化的處理水質的，淨水廠它的綠化覆蓋率大約85%，是一個很漂亮的公園，可以讓在地的民眾，可以在這邊做休閒的運動。」希望竹溪能成為，潔淨而且充滿生命力的河川，也為民眾增添一處休閒的好地方。原文出處：整治舊市區自然河川 台南竹溪打造親水遊憩場域 更多民視新聞報導連假到"北岸兜兜"! 集結3觀光區山海風情 邀70多攤位進駐捷運三鶯線首件聯開案動工 新北：翻轉地方樣貌兩萬朵玫瑰綻放東海 校友黃騰輝打造「小王子玫瑰園」獻母校民視影音 ・ 18 小時前
中央與地方合作 竹溪二期水質淨化場工程正式動土
環境部與臺南市政府攜手推動的「竹溪二期水質淨化場工程」於今（卅）日正式動土。這項工程不僅是整治竹溪的重要里程碑，更將打造兼具「淨水、生態、教育」三大功能的永續新地標，讓府城朋友每天都能享受清澈河水與綠意滿滿的好心情。環境部葉俊宏次長表示，竹溪二期水質淨化場是中央與地方合作的成果，展現雙方對區域水質改善與環境永續的共同承諾。環境部肯定臺南市政府在竹溪整治的長期投入，並進一步補助推動劉厝及月津港等地區的二期水環境改善工程，讓「水清岸綠」的願景在府城逐步實現。葉次長強調，竹溪二期不僅是提升水質的重要設施，更是結合生態與教育的永續新場域，將成為民眾親水、學習、休憩共融的新地標，見證竹溪重生的美麗風華。竹溪是舊臺南市區唯一的自然河川，因為兩邊滿滿竹林才叫「竹溪」，承載著豐富的自然與 ...台灣新生報 ・ 19 小時前
南市竹溪水質淨化場二期 開工
臺南市竹溪水質淨化場第二期工程昨（卅）日開工，政務次長葉俊宏、市長黃偉哲及立委林俊憲、陳亭妃與多位議員聯合祝禱及執鏟，期許工程如期完工，完成竹溪整治最後一塊拼圖，讓竹溪成為潔淨並充滿生命力的河川。黃偉哲市長表示，竹溪水質改善二期工程總經費四點六億元，環境部補助六成三、市府自籌三成七，預計五百多天完工，除大幅改善竹溪水質，並打造都市森林水岸，實現「築夢之溪，風華再現」願景，展現市府團隊改善水環境決心及期盼，也歡迎市民攜手共同守護竹溪。水利局長邱忠川說，市長黃偉哲上任後積極推動南區水環境工程，陸續爭取竹溪水岸及環境營造、竹溪水環境改善計畫第二期相關計畫、竹溪水質淨化場第二期工程等水岸環境改善，亦針對易淹水地區進行整治及增建各項抽排設施，總建設經費達十八點四億元。邱忠川局長指出 ...台灣新生報 ・ 15 小時前
竹溪整治計畫最後一塊拼圖動土 黃偉哲盼重現昔日潔淨水岸美景
[Newtalk新聞] 台南市竹溪水質淨化場第二期工程今(30)日舉行開工動土典禮，藉由本期工程可將竹溪流域的47,000噸污水全量截流，提升竹溪的水質，完成竹溪整治的最後一塊拼圖。市長黃偉哲親臨主持祝禱儀式，他期許工程順利如期完成，讓竹溪成為潔淨並充滿生命力的河川，也為民眾增添一處休閒的好地方。 黃偉哲表示，大家期盼已久的竹溪水質改善第二期工程，終於正式開工，非常感謝環境部核定補助經費，第二期工程總經費4億6,000萬元，其中環境部補助款佔63%，2億8,980萬元，同時也感謝議會支持地方款佔37%，1億7,020萬元。工程預計500多天可以完工，未來除讓竹溪的水質更乾淨，並將成為附近民眾休閒的好處所。 黃偉哲強調，本次竹溪水質淨化場第二期工程，展現市府團隊對於改善水環境的決心及期盼，讓竹溪成為潔淨、美麗及充滿生命力的河川，也希望市民朋友持續關注並守護竹溪，攜手實現「築夢之溪，風華再現」的願景，打造成為獨屬台南市的都市森林水岸。 水利局在簡報中說明，本次第二期工程將採用近自然的接觸曝氣工法，將淨化後的水補注回竹溪上游，能大幅度改善竹溪的水質及周邊環境，並且將周邊原有的景觀步道進行串聯新頭殼 ・ 17 小時前
竹溪水質淨化場第二期工程30日舉行動土典禮
【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】臺南市竹溪水質淨化場第二期工程金(30)日舉辦開工動土典禮，由市長黃偉哲互傳媒 ・ 15 小時前
椎間盤突出被質疑閃兵 蔣萬安澄清「每次選舉都被公開檢驗」
知名藝人偽造病歷閃避兵役，讓台北市長蔣萬安2003年因體檢判定「腰椎間盤突出」改服補充兵14天一事又被關注。前國大代表黃澎孝臉書貼文指出，蔣萬安「腰椎間盤突出」，卻在留美期間從事騎腳踏車登山這種需要腰力和腳力的激烈運動，年過40還能夠在籃球場上馳騁，質疑他的病歷。蔣萬安今年5月在議會答覆台北市議員洪自由時報 ・ 19 小時前
政院拍板！跨國勞動力精進方案四措施 明年元旦上路
為因應少子化、高齡化造成的人力短缺，勞動部提出《跨國勞動力精進方案》，以「加薪換名額」、「放寬技術人力留用」、「開放旅宿與港口技術人力」及「強化政府延攬效能」四大措施為主軸，鼓勵企業提升本勞薪資與留才，同時引進外籍人力、擴大直接延攬管道，打造本勞優先、勞資雙贏的人力政策，行政院30日拍板，預計明年元旦上路。中時財經即時 ・ 19 小時前
颱風延長賽沒結束？專家估下周恐雙颱形成 曝「1警訊」：注意炸雨
已經過了霜降日期，來到10月底，恐怕還是有颱風生成機會。天氣專家吳勝宇今（30）日強調，晚上東北季風會增強，但太平洋熱帶洋面仍相當活躍，目前有3個系統擾動；氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」認為，未來預估恐有2個颱風生成，儘管路徑變數仍大，但須特別留意。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
把握今天好天氣！北部高溫上看29度 這時起「雨變強擴大」低溫下探19度
終於迎來好天氣！今日（10/30）東北季風減弱、華南雲系東移，僅北海岸及東半部有零星降雨，氣象署今日清晨也解除大雨特報。其餘地區天氣穩定，北台灣氣溫今日白天將有明顯回升，高溫上看39度，不過到了晚上東北季風再度增強，北部及東北部入夜逐漸轉涼，並有局部短暫雨發生。太報 ・ 1 天前
機車齒輪油多久換一次？自己動手更換很麻煩嗎？如何檢查空氣濾清器？│機車小百科
先前教大家DIY更換機車機油，接著輪到齒輪油了，究竟齒輪油有什麼用途？多久該換一次呢？另外，本篇也要教大家檢查空氣濾清器，全都想自己動手DIY省錢？本文一次告訴你怎麼做！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 4 小時前
終於放晴！明東北季風減弱北部重返30度 未來天氣趨勢一次看
[Newtalk新聞] 下了快半個月的雨，明(30)天終於將迎來好天氣，氣象署指出，明天白天東北季風減弱，不只雨量較少，氣溫也將明顯回升，北台灣有機會重回30度左右，不過明晚又會有新一波東北季風增強，一路降溫至11月3日，但這次冷空氣水氣較少，僅迎風面北部、東半部有短暫陣雨。 氣象署指出，明日白天東北季風減弱，是接下來一週中降雨較少的一天，各地多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北、宜蘭、花蓮可能有零星降雨出現，午後高屏地區、其他山區可能有零星午後陣雨，但雨量不多，且北部、宜蘭白天氣溫可達28至30度。 但明日晚間起，東北季風再度增強，並一路持續至下11月3日。31日北部、東半部、恆春半島地區轉涼，白天氣溫下滑至20至25度，夜間清晨氣溫維持22至25度，白天則約28至32度；11月1日至3日降雨較少，雨區主要分布於基隆北海岸、大台北、宜蘭、花蓮有局部短暫雨，北部山區、台東、恆春半島有零星降雨，其他地區多雲到晴，午後南部、中部山區有零星降雨。 預計11月4日這波東北季風減弱，環境轉為偏東風，隔天11月5日再有一波東北季風，北部、花蓮有局部短暫雨，台東、恆春半島有零星雨，其他地區多雲，且強度會比新頭殼 ・ 1 天前
颱風季延長賽！下週估有雙颱接連生成 氣象粉專提醒：要留意共伴
即將進入11月，但南方熱帶系統再度活躍！「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，下週預估有2個颱風接續生成，儘管路徑變數仍大，但要特別留意是否與東北季風產生共伴。「天氣風險」也提及，目前數值模式持續預報11月初在菲律賓東方海面有颱風形成機會。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前
把握空檔！白天回暖轉乾 晚起又變天「降至19度」陰雨天
今（30）天白天東北季風減弱，除了東半部、北海岸有零星雨外，其他地區回到相對穩定的天氣，北台灣高溫會回升到28度，不過很快地，晚上起東北季風又會增強，伴隨水氣增加，北部、東部又會回到陰雨的天氣，氣溫也台視新聞網 ・ 1 天前
周四短暫回暖 周五再一波東北季風南下 最低溫下探19度
天氣風險分析師歐宗學指出，今日受到東北季風持續影響，華南雲系帶來的水氣明顯減少，預估白天起桃園以南陸續都會轉為晴到多雲天氣，迎風面的大臺北、東半部地區則持續有較多雲量及局部短暫雨機會，中南部山區午後也會有短暫陣雨機會。天氣多一典 ・ 1 天前
把握好天氣！明起東北季風再南下 北台低溫重回19度
[Newtalk新聞] 今(30)天東北季風減弱，終於迎來好天氣，北部高溫可達到30度，不過氣象專家吳德榮指出，明(31)日起會再有一波東北季風南下，北台最低氣溫可再降至19度左右，另外，歐洲模式模擬在菲律賓東方海面有熱帶系統發展，但發展不確定性高，需要再觀察。 吳德榮指出，今日東北季風減弱，天氣好轉、西半部多雲時晴，北海岸及宜花仍有局部短暫降雨的機率；各地氣溫升，白天偏熱早晚涼。各地區氣溫為北部20至30度、中部21至33度、南部21至34度、東部19至30度。 至於明日起下一波東北季風就會南下，北台最低氣溫可再降至19度左右，水氣不多，但北部及東半部轉有局部短暫降雨的機率；11月1至3日北海岸及宜花偶有局部短暫降雨，其他地區多雲時晴；11月4日東北季風減弱，但水氣增多，降雨範圍略擴大，雨勢稍增強；11月5、6日起另一波東北季風再影響，無明顯冷空氣。 另外，根據最新歐洲預報及其AI模式指出，11月5日西北太平洋仍有熱帶系統發展，歐洲模式模擬在菲律賓東方海面；AI模式則模擬在菲律賓中部，顯示其不確定性，需要再觀察。查看原文更多Newtalk新聞報導台鐵「菸廠尋味便當」 松山文創園區10新頭殼 ・ 1 天前
2縣市炸雨！今北部回暖逾30度 專家：明下波東北季風襲「低溫剩1字頭」
對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署針對2縣市發布大雨特報，今（30）日基隆北海岸有局部大雨發生的機率，請注意強陣風。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
死豬三聯單"數據有落差"遭竄改 中檢赴環保局釐清
中部中心報導台中市梧棲養豬場，爆發非洲豬瘟，豬場在運送病死豬隻，到化製場過程，所填報的化製單，出現三聯單疑雲，數字彼此有落差，懷疑有遭到塗改與偽造，檢方已經分案調查。另外，霧峰的"燕圾湖"，今天（30日）被空拍到，廚餘坑疑似溢流，擔心影響用水安全，議員怒轟要環保局長下台負責！民視 ・ 17 小時前
PFAS污染恐影響健康！專家提醒日常生活避毒秘訣
前幾年日本大阪發生地下水及河川污染事件，當地上千民眾血液檢驗結果發現過量全氟／多氟烷基物質（PFAS）數值超標。 長庚醫院臨床毒物中心主任暨腎臟科系教授級主治醫師、長庚大學中醫系臨床教授顏宗海指出，PFAS是人工化合物，可細分為PFOA、PFOS、PFHxS及PFNA等，種類多達1.5萬以上，具有耐高溫及化學穩定性，可以防水、防油、防汙，廣泛應用於工業及消費品中，像是Goretex衣服、防油紙袋、鐵氟龍不沾鍋塗層。 由於PFAS具有不易分解的特性，除了造成環境汙染，也會導致健康危害，根據美國國家健康營養調查報告發現，98％的美國人血液中都含有PFAS。PFAS的人體半衰期為3.2～5.4年，進入人體後，會分布在肝、腎、血液、甚至胎盤中，容易造成血脂異常、肝功能異常，以及增加新生兒體重降低、懷孕婦女罹患高血壓或子癲前症的風險；動物實驗則顯示，會增加腎臟癌及睪丸癌風險。 顏教授小提醒：日常生活中盡量不要使用防油紙袋，若使用不沾鍋，應避免高溫空燒及刮傷鍋面，如果鍋面出現刮痕，一定要汰換。 （本文摘自<常春月刊>、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）延伸閱讀： ·不只塑膠害罹癌率up！她常春月刊 ・ 3 小時前