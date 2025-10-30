竹溪整治計畫最後一塊拼圖動土 重現昔日潔淨水岸美景指日可待





台南市竹溪水質淨化場第二期工程30日動土，藉由本期工程可將竹溪流域的47,000噸污水全量截流，提升竹溪的水質，完成竹溪整治的最後一塊拼圖。台南市長黃偉哲期許工程順利如期完成，讓竹溪成為潔淨並充滿生命力的河川，也為民眾增添一處休閒好地方。

黃偉哲表示，大家期盼已久的竹溪水質改善第二期工程，終於正式開工，非常感謝環境部核定補助經費，第二期工程總經費4億6,000萬元，其中環境部補助款佔63%，2億8,980萬元，同時也感謝議會支持地方款佔37%，1億7,020萬元。工程預計500多天可以完工。

水利局說明，第二期工程將採用近自然的接觸曝氣工法，將淨化後的水補注回竹溪上游，能大幅度改善竹溪的水質及周邊環境，並且將周邊原有的景觀步道進行串聯，打造出能夠提供民眾休閒遊憩的多功能場域，讓該處不僅是一個水質淨化場，更是台南市民未來的重要休閒基地。

竹溪水系流經南區竹溪里、新生里及大林里，隨著都市化快速發展及民生污水不斷匯入，竹溪曾一度變成散發惡臭的排水溝，嚴重影響周邊環境與居民的生活品質。為了重現竹溪往日的煙雨勝景，台南市政府自99年起陸續推動水質改善及環境整治計畫。

竹溪一期水質淨化場於109年完工並開始啟用，截流竹溪上游每日約47,000噸晴天污水，並將每日22,000噸處理後放流回竹溪河道，大幅改善竹溪橋上游的水質，然仍有部分未經處理約每日25,000噸的污水直接排入竹溪橋下游，因此市府希望透過本次工程設置一座每日處理量25,000噸之水質淨化設施，以完善區域之污水整治，提升整體環境及民眾居住品質。

