竹溪整治計畫最後一塊拼圖動土 黃偉哲盼重現昔日潔淨水岸美景

台南市竹溪水質淨化場第二期工程今日舉行開工動土典禮，藉由本期工程可將竹溪流域的47,000噸污水全量截流，提升竹溪的水質，完成竹溪整治的最後一塊拼圖。 圖：台南市政府提供

[Newtalk新聞] 台南市竹溪水質淨化場第二期工程今(30)日舉行開工動土典禮，藉由本期工程可將竹溪流域的47,000噸污水全量截流，提升竹溪的水質，完成竹溪整治的最後一塊拼圖。市長黃偉哲親臨主持祝禱儀式，他期許工程順利如期完成，讓竹溪成為潔淨並充滿生命力的河川，也為民眾增添一處休閒的好地方。

黃偉哲表示，大家期盼已久的竹溪水質改善第二期工程，終於正式開工，非常感謝環境部核定補助經費，第二期工程總經費4億6,000萬元，其中環境部補助款佔63%，2億8,980萬元，同時也感謝議會支持地方款佔37%，1億7,020萬元。工程預計500多天可以完工，未來除讓竹溪的水質更乾淨，並將成為附近民眾休閒的好處所。

廣告 廣告

黃偉哲強調，本次竹溪水質淨化場第二期工程，展現市府團隊對於改善水環境的決心及期盼，讓竹溪成為潔淨、美麗及充滿生命力的河川，也希望市民朋友持續關注並守護竹溪，攜手實現「築夢之溪，風華再現」的願景，打造成為獨屬台南市的都市森林水岸。

水利局在簡報中說明，本次第二期工程將採用近自然的接觸曝氣工法，將淨化後的水補注回竹溪上游，能大幅度改善竹溪的水質及周邊環境，並且將周邊原有的景觀步道進行串聯，打造出能夠提供民眾休閒遊憩的多功能場域，讓該處不僅是一個水質淨化場，更是台南市民未來的重要休閒基地。

竹溪水系流經南區竹溪里、新生里及大林里，隨著都市化快速發展及民生污水不斷匯入，竹溪曾一度變成散發惡臭的排水溝，嚴重影響周邊環境與居民的生活品質。為了重現竹溪往日的煙雨勝景，台南市政府自99年起陸續推動水質改善及環境整治計畫。

竹溪一期水質淨化場於109年完工並開始啟用，截流竹溪上游每日約47,000噸晴天污水，並將每日22,000噸處理後放流回竹溪河道，大幅改善竹溪橋上游的水質，然仍有部分未經處理約每日25,000噸的污水直接排入竹溪橋下游，因此市府希望過本次工程設置一座每日處理量25,000噸之水質淨化設施，以完善區域之污水整治，提升整體環境及民眾居住品質。

竹溪的水質改善不僅是環境保護的一大步，更是市府提升市民生活品質的重要里程碑，期待藉著這次工程為市民打造一個更加潔淨、美麗、綠意盎然的生活空間，讓竹溪再次成為讓市民與遊客共享的都市森林。

今日的開工動土典禮，到場的貴賓包括環境部政務次長葉俊宏、立委林俊憲、陳亭妃及市議員許至椿、林依婷、周麗津、李啟維、林美燕，立委謝龍介服務處及各議員服務處代表等。

林俊憲對此表示，竹溪水質淨化場第二期工程總經費達4億6,000萬元，他向環境部爭取到2億8,980萬元補助，占計畫總額的63%。完工後，污水處理量將由一期的22,000噸提升至47,000噸，讓竹溪的水質淨化能力再上一層樓。市府至今在竹溪整治上已投入約17億元，而他上任以來已爭取超過10億元的中央補助，包括2.4億元的一期水質淨化場工程、3.2億元的河岸景觀改造、1.7億元的竹溪水岸改善及環境營造，以及6,000萬元的哈赫拿爾森林改善計畫等。不僅從上游到下游持續提升河川水質、完善公共設施與景觀美化，更讓竹溪逐步恢復生態風貌，重現府城自然水岸的歷史風華。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

豬肉攤商損失慘重！高雄、台南祭「減免攤位使用費」措施

海纜七法審查 陳亭妃：強化國安防護建立跨部會機制資訊公開預防訴訟爭議