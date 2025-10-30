竹溪水質淨化場第二期工程30日舉行動土典禮

▲竹溪水質淨化場第二期工程動土典禮。

【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】臺南市竹溪水質淨化場第二期工程金(30)日舉辦開工動土典禮，由市長黃偉哲親自主持祝禱儀式，將藉由本工程進一步將竹溪流域未經處理的污水全量截流，提升竹溪的水質，完成竹溪整治的最後一塊拼圖。

水利局表示，為了重現竹溪往日的煙雨勝景，臺南市政府自99年起陸續推動水質改善及環境整治計畫，竹溪一期水質淨化場於109年完工並投入使用，截流竹溪上游每日約47,000噸晴天污水，並將每日22,000噸處理後放流回竹溪河道，大幅改善竹溪橋上游的水質，然仍有部分未經處理約每日25,000噸的污水直接排入竹溪橋下游。因此，臺南市政府積極爭取4億6,000萬元，預計設置一座每日處理量25,000噸之水質淨化設施，以完善區域之污水整治，提升整體環境及民眾居住品質，工程預計於116年年底完工。

本次竹溪水質淨化場第二期工程展現市府團隊對於改善水環境的決心及期盼，讓竹溪成為潔淨、美麗及充滿生命力的河川，也希望市民朋友持續關注並守護竹溪，攜手實現「築夢之溪，風華再現」的願景，打造成為獨屬臺南市的都市森林水岸。