竹溪水質淨化場第二期工程30日舉行動土典禮
【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】臺南市竹溪水質淨化場第二期工程金(30)日舉辦開工動土典禮，由市長黃偉哲親自主持祝禱儀式，將藉由本工程進一步將竹溪流域未經處理的污水全量截流，提升竹溪的水質，完成竹溪整治的最後一塊拼圖。
水利局表示，為了重現竹溪往日的煙雨勝景，臺南市政府自99年起陸續推動水質改善及環境整治計畫，竹溪一期水質淨化場於109年完工並投入使用，截流竹溪上游每日約47,000噸晴天污水，並將每日22,000噸處理後放流回竹溪河道，大幅改善竹溪橋上游的水質，然仍有部分未經處理約每日25,000噸的污水直接排入竹溪橋下游。因此，臺南市政府積極爭取4億6,000萬元，預計設置一座每日處理量25,000噸之水質淨化設施，以完善區域之污水整治，提升整體環境及民眾居住品質，工程預計於116年年底完工。
本次竹溪水質淨化場第二期工程展現市府團隊對於改善水環境的決心及期盼，讓竹溪成為潔淨、美麗及充滿生命力的河川，也希望市民朋友持續關注並守護竹溪，攜手實現「築夢之溪，風華再現」的願景，打造成為獨屬臺南市的都市森林水岸。
其他人也在看
臺南市歡慶重陽節 黃偉哲市長加碼發放1,300元敬老金 祝福長者健康快樂、活躍樂齡
記者許旗成/台南報導 今（29）日適逢九九重陽節，臺南市長黃偉哲特別向全市長輩獻上最誠摯的祝福，並在...銳傳媒 ・ 1 天前
南市交通局召開捷運綠線可行性研究5場地方說明會 彙整報告書報中央審議
臺南市交通局辦理捷運綠線可行性研究第5場地方說明會，邀請立法委員、議員、里長等民意代表及民眾參與；交通局調會綜整5場說明會所蒐集意見，納入可行性研究報告書規劃考量；說明會影片可於臺南市政府交通局新聞頻道觀看，如民眾有意見未及於說明會中表達，可將具體意見以書面或傳真送交臺南市捷運工程處，收件期限至今年11月7日止，後續會議紀錄含重要議題回覆亦將公開於交通局及捷運工程處官方網站。交通局長王銘德表示，捷運綠線規劃東起市道180與台39路口，行經平實轉運站、臺鐵臺南站、舊城區、市議會至臺南地方法院，是重要的東西向路線，其中東、西兩端採高架，舊城區則採地下化；交通局於今年3月至4月已舉辦4場地方說明會，此次則是依據前幾場說明會建議提出地下段向西延伸出土的調整方案。王銘德局長進一步說 ...台灣新生報 ・ 1 天前
台南竹溪水質淨化場第二期動土 完成整治最後拼圖
（中央社記者張榮祥台南30日電）台南市竹溪水質淨化場第二期工程今天動土開工，完工後將可全面截流竹溪流域4萬7000公噸污水，提升竹溪水質，也完成竹溪整治最後一塊拼圖。中央社 ・ 12 小時前
竹溪整治計畫最後一塊拼圖動土 黃偉哲盼重現昔日潔淨水岸美景
[Newtalk新聞] 台南市竹溪水質淨化場第二期工程今(30)日舉行開工動土典禮，藉由本期工程可將竹溪流域的47,000噸污水全量截流，提升竹溪的水質，完成竹溪整治的最後一塊拼圖。市長黃偉哲親臨主持祝禱儀式，他期許工程順利如期完成，讓竹溪成為潔淨並充滿生命力的河川，也為民眾增添一處休閒的好地方。 黃偉哲表示，大家期盼已久的竹溪水質改善第二期工程，終於正式開工，非常感謝環境部核定補助經費，第二期工程總經費4億6,000萬元，其中環境部補助款佔63%，2億8,980萬元，同時也感謝議會支持地方款佔37%，1億7,020萬元。工程預計500多天可以完工，未來除讓竹溪的水質更乾淨，並將成為附近民眾休閒的好處所。 黃偉哲強調，本次竹溪水質淨化場第二期工程，展現市府團隊對於改善水環境的決心及期盼，讓竹溪成為潔淨、美麗及充滿生命力的河川，也希望市民朋友持續關注並守護竹溪，攜手實現「築夢之溪，風華再現」的願景，打造成為獨屬台南市的都市森林水岸。 水利局在簡報中說明，本次第二期工程將採用近自然的接觸曝氣工法，將淨化後的水補注回竹溪上游，能大幅度改善竹溪的水質及周邊環境，並且將周邊原有的景觀步道進行串聯新頭殼 ・ 9 小時前
竹溪整治計畫最後一塊拼圖動土 重現昔日潔淨水岸美景指日可待
台南市竹溪水質淨化場第二期工程30日動土，藉由本期工程可將竹溪流域的47,000噸污水全量截流，提升竹溪的水質，完成竹溪整治的最後一塊拼圖。台南市長黃偉哲期許工程順利如期完成，讓竹溪成為潔淨並充滿生命力的河川，也為民眾增添一處休閒好地方。黃偉哲表示，大家期盼已久的竹溪水質改善第二期工程，終於正式開工，非常感謝環境部核定補助經費，第二期工程總經費4億6,000萬元，其中環境部補助款佔63%，2億8,980萬元，同時也感謝議會支持地方款佔37%，1億7,020萬元。工程預計500多天可以完工。水利局說明，第二期工程將採用近自然的接觸曝氣工法，將淨化後的水補注回竹溪上游，能大幅度改善竹溪的水質及周邊環境，並且將周邊原有的景觀步道進行串聯，打造出能夠提供民眾休閒遊憩的多功能場域，讓該處不僅是一個水質淨化場，更是台南市民未來的重要休閒基地。竹溪水系流經南區竹溪里、新生里及大林里，隨著都市化快速發展及民生污水不斷匯入，竹溪曾一度變成散發惡臭的排水溝，嚴重影響周邊環境與居民的生活品質。為了重現竹溪往日的煙雨勝景，台南市政府自99年起陸續推動水質改善及環境整治計畫。竹溪一期水質淨化場於109年完工並開台灣好新聞 ・ 11 小時前
臺中榮總攜手跨院專家 推達文西手術深度培訓
現代外科手術講求精準與微創，訓練難度日益提高，為改善年輕外科醫師臨床操作機會不足的問題，臺中榮民總醫院自10月27日起舉辦為期六天的「達文西機械手臂輔助手術培訓課程」，結合多院專家共同指導，其中五天規劃為國內少見的大體深度實作訓練，並首次開設夜間課程，讓臨床醫師能兼顧工作與進修。全國廣播 ・ 12 小時前
整治舊市區自然河川 台南竹溪打造親水遊憩場域
南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導台南市政府，整治舊市區唯一自然河川竹溪，營造親水遊憩場域，向中央爭取新台幣4.6億元經費補助，辦理「竹溪第2期水質淨化場工程」，周四下午正式動土，完工後將能徹底改善竹溪的水質，為民眾提供更健康、自然的生活環境。民視 ・ 11 小時前
中央與地方合作 竹溪二期水質淨化場工程正式動土
環境部與臺南市政府攜手推動的「竹溪二期水質淨化場工程」於今（卅）日正式動土。這項工程不僅是整治竹溪的重要里程碑，更將打造兼具「淨水、生態、教育」三大功能的永續新地標，讓府城朋友每天都能享受清澈河水與綠意滿滿的好心情。環境部葉俊宏次長表示，竹溪二期水質淨化場是中央與地方合作的成果，展現雙方對區域水質改善與環境永續的共同承諾。環境部肯定臺南市政府在竹溪整治的長期投入，並進一步補助推動劉厝及月津港等地區的二期水環境改善工程，讓「水清岸綠」的願景在府城逐步實現。葉次長強調，竹溪二期不僅是提升水質的重要設施，更是結合生態與教育的永續新場域，將成為民眾親水、學習、休憩共融的新地標，見證竹溪重生的美麗風華。竹溪是舊臺南市區唯一的自然河川，因為兩邊滿滿竹林才叫「竹溪」，承載著豐富的自然與 ...台灣新生報 ・ 11 小時前
「未竟之約」邱勤庭紀實攝影師生懷念展 回望台南老街生活記憶
記者林怡孜／台南報導 一場承載思念與承諾的紀實影像展「未竟之約—用影像說城區故事」將…中華日報 ・ 17 小時前
被警察耽誤的主持人！ 台南火神祭爆紅K董 譚艾珍點名讚「警界暖男」
「火神祭」太神啦！光復節連假3天，台灣首屆國際火舞藝術節《火神祭》在安平漁光島燃爆全場，吸引超過22萬人次觀賞。活動結束後，市長黃偉哲在社群貼文感謝各單位辛勞，沒想到附上的一位警察疏導人潮畫面意外爆紅，網友狂讚：「偶像級的」、「可以唱首歌」、「明年主持人請他上台好嗎？」自由時報 ・ 1 天前
南市竹溪水質淨化場二期 開工
臺南市竹溪水質淨化場第二期工程昨（卅）日開工，政務次長葉俊宏、市長黃偉哲及立委林俊憲、陳亭妃與多位議員聯合祝禱及執鏟，期許工程如期完工，完成竹溪整治最後一塊拼圖，讓竹溪成為潔淨並充滿生命力的河川。黃偉哲市長表示，竹溪水質改善二期工程總經費四點六億元，環境部補助六成三、市府自籌三成七，預計五百多天完工，除大幅改善竹溪水質，並打造都市森林水岸，實現「築夢之溪，風華再現」願景，展現市府團隊改善水環境決心及期盼，也歡迎市民攜手共同守護竹溪。水利局長邱忠川說，市長黃偉哲上任後積極推動南區水環境工程，陸續爭取竹溪水岸及環境營造、竹溪水環境改善計畫第二期相關計畫、竹溪水質淨化場第二期工程等水岸環境改善，亦針對易淹水地區進行整治及增建各項抽排設施，總建設經費達十八點四億元。邱忠川局長指出 ...台灣新生報 ・ 7 小時前
台南市捷運綠線可行性研究5場地方說明會順利完成
【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】臺南市政府交通局辦理捷運綠線可行性研究第5場地方說明會，並邀請立法委員、互傳媒 ・ 1 天前
花蓮就業中心 助中高齡雕出新方向
為協助中高齡者在職涯轉換中重新站穩腳步，勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署花蓮就業中心積極透過職涯評估、就業媒合與職能培訓，協助民眾重拾信心，開啟人生第二職涯。劉志偉便是在就業中心的輔導與陪伴下，從機械維修轉向木工創作的典範，也展現了中高齡者「轉職不怕晚，只怕不敢開始」的勇氣（見圖）。志偉早年離鄉到外地工作，曾從事油壓維修、鐵皮加工、電子組裝與紡織產線等各種行業，生活忙碌而漂泊。多年後，為了照顧家人，他決定返鄉回到花蓮秀林部落，希望在熟悉的土地上重新開始。志偉返鄉求職時已四十六歲，雖然具備豐富的工作經驗，但與在地職場需求仍有落差，讓他一度對未來感到迷惘。所幸在花蓮就業中心就業服務員的輔導下，運用「多元就業開發方案」，順利進入花蓮縣秀林鄉部落交流協會擔任木工創作員。從一開始 ...台灣新生報 ・ 8 小時前
南市勞資體育競賽結合全民趣味運動嘉年華 職安體感體驗共築安心職場
「臺南市114年度勞資體育競賽」預定11月9日在臺南市永華田徑場盛大舉辦，今年包括16支公司代表隊及74支職業工會代表隊，共有90支隊伍報名參加，賽事內容包含大隊接力、拔河、躲避球三項體能競賽以及七項趣味競賽，總計約4000多人次參與比賽盛事，透過運動競賽增進勞資情誼，營造健康、安全與和諧的職場氛圍。勞工局長王鑫基表示，為讓活動更加豐富多元，勞資體育競賽特結合全民趣味運動嘉年華會，現場同步規劃職業安全衛生宣導、親子體感闖關活動、施工架體驗、身障及職訓成果展、視障按摩服務、推拿按摩體驗、臺南小吃園遊會、胖卡特色市集、政令宣導、體適能檢測等多項周邊活動，結合教育、體驗與休閒，打造屬於勞工與市民的精彩的嘉年華。王鑫基局長說，臺南小吃園遊會及身障成果展由深根臺南多年的大台南總工會 ...台灣新生報 ・ 9 小時前
南投馨心學堂成果發表 提升長者數位素養
隨著臺灣正式邁入超高齡社會，如何運用數位科技豐富長輩生活、縮小城鄉差距，成為當前重要議題。中華電信秉持企業社會責任，攜手南投縣政府與在地社福團體推動「馨心學堂」，融合「培力」身障講師、強化「陪力」陪伴長者、發揮「志工力」的三力同行模式，透過數位AI課程帶來有溫度的社會創新實踐。「馨心學堂-南投快樂出帆日成果發表會」日昨為竹山延正社區發展協會、埔里一新社區發展協會社區及埔里厚熊笑狗共生社區的長輩們，以「故鄉、回憶、夢想」為主題所進行數位AI創作得獎的「人生第一張AI藝術畫作」頒獎。本次活動於九月六日及十月七日至九日展開四天密集培訓，招募五十三位身障學員進行數位賦能課程，最終培育出十五位具備教學潛能的「星星講師」。這些講師在課後更進一步走進社區，擔任主講者，並由中華電信提供講 ...台灣新生報 ・ 8 小時前
颱風延長賽沒結束？專家估下周恐雙颱形成 曝「1警訊」：注意炸雨
已經過了霜降日期，來到10月底，恐怕還是有颱風生成機會。天氣專家吳勝宇今（30）日強調，晚上東北季風會增強，但太平洋熱帶洋面仍相當活躍，目前有3個系統擾動；氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」認為，未來預估恐有2個颱風生成，儘管路徑變數仍大，但須特別留意。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
把握今天好天氣！北部高溫上看29度 這時起「雨變強擴大」低溫下探19度
終於迎來好天氣！今日（10/30）東北季風減弱、華南雲系東移，僅北海岸及東半部有零星降雨，氣象署今日清晨也解除大雨特報。其餘地區天氣穩定，北台灣氣溫今日白天將有明顯回升，高溫上看39度，不過到了晚上東北季風再度增強，北部及東北部入夜逐漸轉涼，並有局部短暫雨發生。太報 ・ 20 小時前
終於放晴！明東北季風減弱北部重返30度 未來天氣趨勢一次看
[Newtalk新聞] 下了快半個月的雨，明(30)天終於將迎來好天氣，氣象署指出，明天白天東北季風減弱，不只雨量較少，氣溫也將明顯回升，北台灣有機會重回30度左右，不過明晚又會有新一波東北季風增強，一路降溫至11月3日，但這次冷空氣水氣較少，僅迎風面北部、東半部有短暫陣雨。 氣象署指出，明日白天東北季風減弱，是接下來一週中降雨較少的一天，各地多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北、宜蘭、花蓮可能有零星降雨出現，午後高屏地區、其他山區可能有零星午後陣雨，但雨量不多，且北部、宜蘭白天氣溫可達28至30度。 但明日晚間起，東北季風再度增強，並一路持續至下11月3日。31日北部、東半部、恆春半島地區轉涼，白天氣溫下滑至20至25度，夜間清晨氣溫維持22至25度，白天則約28至32度；11月1日至3日降雨較少，雨區主要分布於基隆北海岸、大台北、宜蘭、花蓮有局部短暫雨，北部山區、台東、恆春半島有零星降雨，其他地區多雲到晴，午後南部、中部山區有零星降雨。 預計11月4日這波東北季風減弱，環境轉為偏東風，隔天11月5日再有一波東北季風，北部、花蓮有局部短暫雨，台東、恆春半島有零星雨，其他地區多雲，且強度會比新頭殼 ・ 1 天前
明起北東降雨「低溫下探19度」 周末恐有熱帶系統發展
今天東北季風減弱，白天短暫回溫，但晚間起東北季風增強，北部、東半部降雨增加，中央氣象署預報員劉沛滕表示，下周一起雨區再擴...聯合新聞網 ・ 6 小時前
北北基宜大雨特報！3波冷空氣接力 週末低溫下探1字頭
氣象署今日受東北季風影響，迎風面的基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區下雨時間較長，宜蘭地區有局部大雨，基隆北海岸及大台北山區也有局部較大雨勢發生的機率。桃園以北、花、東地區、恆春半島及竹、苗山區降雨較為局部而短暫，其他地區為多雲到晴；午後中南部山區有局部短...CTWANT ・ 1 天前