竹漆石三傑齊聚紙教堂 《轉身．看見》藝聯展展現工藝與土地共生之美

▲張賽青／戀戀竹蝶。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】響應臺灣工藝節，新故鄉文教基金會於紙教堂推出《轉身．看見-竹漆石三傑藝聯展》，邀請長期陪伴紙教堂與地方發展的三位藝術家 竹藝家蘇素任、漆藝家張賽青及雕塑藝術家張家銘，以竹、漆、石三種來自自然的材料為創作媒介，共同展開一場關於生命、土地與時間的深刻對話，帶領民眾從工藝作品中重新感受自然與文化交織的力量。

▲竹藝家蘇素任。

此次展覽以自然材質為主軸，透過不同媒材所展現的獨特語彙，呈現工藝與生活密不可分的關係。竹的柔韌象徵生命的延展與韌性，漆的溫潤承載著文化記憶與情感傳承，石的沉靜則訴說著大地累積千年的智慧。三位藝術家藉由作品傳達對土地的關懷與生命歷程的體悟，展現工藝不僅是技藝的展現，更是人與自然、文化與生活之間的重要連結。

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▲新故鄉文教基金會於紙教堂推出《轉身．看見-竹漆石三傑藝聯展》。

紙教堂作為該次展覽的重要場域，不僅是由日本建築師坂茂設計、見證臺日震災重建交流的重要建築，更長期扮演結合生態、藝術與社區行動的文化平台。近年來，紙教堂持續推動地方文化與工藝發展，於2025年入選文化部「百大文化基地」，並於2026年成為國立臺灣工藝研究發展中心推動「工藝島」計畫的重要據點之一。透過展覽策劃、工藝體驗、工藝傳習及地方參與等多元方式，持續串聯工藝與生活，讓工藝成為認識土地與文化的重要媒介。

此次參展的三位藝術家皆與紙教堂有著深厚淵源。南投縣竹編技藝保存者蘇素任，多年來致力於竹藝創作與傳承，以細膩的竹編工藝展現人與土地、生活之間的緊密連結；漆藝創作者張賽青則以天然漆為媒介，探索工藝與生命記憶之間的深刻對話，呈現時間累積下的溫潤質感；雕塑藝術家張家銘則透過石雕創作回應自然環境與永續共生議題，以沉穩厚實的作品展現對大地的敬意。三位藝術家長年深耕地方，以工藝實踐文化傳承，也讓竹、漆、石三種自然材質在當代藝術創作中展現嶄新的生命力。

新故鄉文教基金會表示，紙教堂本身是一座由紙管構築而成的建築，而此次展覽則以竹、漆、石三種自然材料回應人與土地的關係。從紙到竹、從漆到石，不僅呈現工藝之美，更展現地方文化持續生長的能量，以及人與自然共生共好的智慧與價值。

基金會誠摯邀請民眾走進紙教堂，在竹、漆、石交織而成的藝術世界中，重新看見土地的溫度與文化的厚度，感受工藝與生活相遇的美好時刻，透過作品體驗自然材質所蘊含的生命故事，共同見證工藝在地方扎根、持續綻放的豐沛能量。