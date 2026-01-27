竹田鄉攜手六堆國際同濟會、六六功德會 1/28邀您挽袖捐熱血救人

【互傳媒／記者 范家豪／竹田 報導】 年關將至，天氣轉冷，全台血庫存量普遍告急。為緩解冬季血荒，六堆國際同濟會、六六功德會與竹田鄉民代表會副主席馮卉蘭共同發起「熱血暖冬・捐血傳愛」活動，將於1月28日（星期三）早上九點至下午五點在竹田國小校門前廣場舉辦捐血活動，誠摯邀請鄉親及各界熱心人士挽袖捐血，以實際行動幫助需要用血的病患。

「捐血一袋，救人一命」不僅是口號，更是無數病患與家庭的希望。每一袋血都可能成為手術台上、急診室中或慢性病患的生命支柱。主辦單位表示，希望透過此次活動，喚起更多民眾對捐血的重視，並將竹田鄉的溫暖與關懷傳遞到社會每個角落。

年滿17歲以上、65歲以下，體重達男性50公斤、女性45公斤以上，且身心健康者，請攜帶健保卡熱情參與。主辦單位將愛心好禮相贈，為感謝捐血人的熱心奉獻，主辦單位將準備精美紀念品，贈送給每位完成捐血的愛心人士。

六堆國際同濟會張均邑會長表示：「同濟會一直以服務社區、關懷生命為宗旨，希望透過這次活動凝聚更多善心，讓愛心流動。」

六六功德會李耀民理事長也提到：「功德會長期推動慈善公益，捐血是直接拯救生命的善行，邀請大家一同來參與。」

竹田鄉民代表會馮卉蘭副主席強調：「竹田鄉一向充滿人情味，這次三方合作，期待鄉親踴躍響應，展現竹田的熱情與生命力。」

捐血不僅能幫助他人，也有助於自身新陳代謝。每次捐血250毫升僅佔成人總血量約5%，身體很快就能補充恢復。定期捐血更能促進血液更新，同時可在捐血過程中进行簡單健康檢查，了解自己的血型、血紅素等基本數值。

1月28日，邀請您與家人朋友一同來到竹田國小，伸出您的手臂，捐出熱血，為這個社會注入更多溫暖與希望。您的每一袋血，都是送給陌生人的一份無價禮物，也是對生命最直接的守護。