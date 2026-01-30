竹田鄉衛生所落成 啟用

屏縣竹田鄉衛生所揭牌啟用。

（記者毛莉攝）

屏東縣竹田鄉衛生所重建昨（三十）日落成啟用，總經費一億元，將成為社區穩定而重要的健康守護力量。

縣長周春米表示，竹田鄉衛生所建物老舊且空間不足，縣府積極向中央爭取經費，經中央補助七千五百萬元、縣府自籌二千五百萬元，總計投入一億元重建經費，歷時近二年在原址對面重建，打造符合現代及未來需求的新衛生所。

重建後的衛生所不僅延續在地記憶並優化就醫動線，同時結合可服務二十五人的身心障礙者日照中心，融入全齡照護與「以人為本」理念，讓地方鄉親在熟悉的社區中就近獲得全方位、友善的健康照護。

周春米強調，重建後的竹田鄉新衛生所空間更加明亮舒適，並全面導入無障礙與友善設計，提供更安全、便利的服務環境，縣府衛生團隊也將持續優化健康促進、疫苗接種及慢性病照護，讓衛生所不只是就醫的地方，更是陪伴地方居民日常生活、守護健康的好厝邊。