竹田青銀同樂會 促跨世代共融

屏東縣社會處28日在竹田國中舉辦青銀同樂會，讓不同世代在陪伴中彼此理解。（羅琦文攝）

屏東縣政府社會處28日下午在屏東縣立竹田國中舉辦「2025年竹田青銀同樂會」，以「青銀同樂」為主題，結合音樂表演、互動體驗及在地市集，邀請老、中、青3代齊聚校園同樂。社會處表示，透過青銀同樂會，希望讓長輩從參與者走向舞台中心，讓不同世代在陪伴中彼此理解，共同營造高齡友善、世代共融。

活動規畫「樂齡共聚、青銀共融、樂活市集」3大主軸，連結「青春、回憶、共融」情感，在輕鬆自在氛圍中，找回世代間最純粹的陪伴時光。會場中，阿公阿嬤帶著孫子一起玩遊戲，也有祖孫3代共享午後暖陽。

「青銀舞台」由65歲以上長輩攜手家人共同登台，不僅是一場表演，更是世代交流的真實展現。方阿公以歌聲詮釋「河邊春夢」與「蒲公英的約定」，女兒與孫子分別以大提琴與小提琴共同伴奏，透過多次練習與合作，祖孫3代首度攜手站上同一個舞台，讓觀眾看見溫暖的青銀共融。

校園草地也化身為青銀市集與互動場域，「青銀合作賽」邀請65歲以上長輩與家人組隊挑戰夾氣球闖關；「青銀智多星」則由長輩帶領民眾體驗兒時丟沙包遊戲，讓傳統童玩成為世代交流的橋梁，除促進跨世代交流，更讓長輩從被照顧者轉變為經驗傳遞者。

屏東縣政府社會處長劉美淑表示，縣府今年11月1日將敬老卡從500點提高到1000點，希望鼓勵長者盡可能走出來，不同世代可互相學習，如長輩也要學3C，而小朋友不一定與阿公阿嬤住在一起，藉此青銀同樂會的機會，讓不同的世代可以在一起，甚至可一起跳街舞，兩個世代可互相協助，創造高齡化社會中一個新的風景。