竹秀接手鹿谷診所 醫療升級

南投縣鹿谷鄉農民診所正式由竹山秀傳醫院接手經營，7大專科進駐，醫療服務全面升級，並更名為「竹山秀傳鹿谷院區」，3日舉行揭牌典禮，竹秀醫院院長莊碧焜表示，鹿谷院區如同醫院急診的延伸，強化第一線救治能量，每月提供逾1000名鄉親就近醫療服務；鄉親說，不用舟車勞頓，節省來回40分鐘車程，就醫更方便！

鹿谷鄉農會為了照顧鄉親，民國71年設立「鹿谷鄉農民診所」，是全台首家由農會成立的診所，113年5月與竹山秀傳醫院合作，派駐醫師支援門診，更是在地急救中心，因應日益增長的高齡照護需求，上月正式由竹秀醫院接手經營，7大專科進駐，更名「竹山秀傳鹿谷院區」，莊碧焜偕鹿谷鄉長邱如平、南投縣衛生局長陳南松等人3日揭牌。

莊碧焜表示，竹秀醫院113年5月起派出專任醫師支援診所的內科與急診，讓鹿谷鄉親就近就醫，減少單趟距離13公里奔波，節省逾20分鐘單趟車程，因此竹秀鹿谷院區如同醫院的延伸，為鄉親爭取到最即時的妥善處置，強化第一線救治能量，上月起鹿谷院區擴增至7大科別，包括一般、中醫、復健科、胸腔外科、神經內科、神經外科及周六小兒科門診，全方位照護鄉親的健康。

竹秀醫院指出，醫院接手鹿谷院區，除了設有專業物理治療設備，更結合「廣興育樂學堂」失智照護據點，不僅是醫療資源的延伸，更是承接曾孝民等醫師守護鄉親30多年的使命，誓言成為鹿谷鄉親最堅實的健康後盾，讓鄉親都能感到安心。