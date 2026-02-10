竹科主管喪命處勝利7街、莊敬3路等6路口 今起恢復人行綠燈早開5秒

新竹縣府今天會同各級民代，會勘竹科主管喪命處附近整體交通環境，決定即日起恢復沿線6路口行穿線綠燈早開5秒保護行人的機制。(記者黃美珠攝)

〔記者黃美珠／新竹報導〕上週三(4日)清晨在竹北勝利7街、莊敬3路口行穿線上，發生程姓竹科主管徒步遭撞身亡憾事，副縣長陳見賢日前慰問家屬後，要求縣府交通處、縣警局交通隊等單位今天儘速會勘釐清肇因，吸引大批民代到場關切。會勘後縣府宣布，針對事故路口及周邊沿線交通設施，將全面檢視研商具體改善措施，沿線6個路口即日起先恢復行穿線綠燈早開5秒的保護行人措施，未來再滾動式檢討修正，希望爭取行人安全和交通疏運雙贏。

縣府交通處長姜禮仙說，即日起，勝利7街沿線的莊敬3路、莊敬5街、莊敬6街，以及對應的勝利8街莊敬3路口、莊敬5街口、莊敬6街口，總共6處路口，都實施行穿線早開5秒綠燈措施，後續再視實際交通狀況滾動式調整，並會研議把號誌電箱遷至公共設施帶內，進一步改善行人環境。

至於事故路口工程改善部分，交由路權單位竹北市公所依會勘結論辦理，包括在勝利7街與莊敬3路口劃設綠底行穿線，且研議路口人行道轉角外推、行人穿越道線退縮到適當位置等，也會同時加強路口照明，並全面檢視、矮化各左彎路口的矮灌叢，提升駕駛與行人視距。

這起不幸意外發生在上週三清晨5點多，外出遛狗運動的程姓男子，走在勝利7街、莊敬3路斑馬線上要往東，被同路口、原本同向要左轉的車輛撞倒當場送命。程男妻女不希望類似悲劇再發生，上週六在現場發動留言、獻花悼念和省思，希望喚醒所有用路人對交通安全的尊重。

陳見賢日前代表縣長楊文科向家屬致哀，聽取家屬對整體交通環境的建言後，允諾在程男週四告別式前儘速啟動官方會勘釐清作為，以告慰程男及其家屬。

